Рада поддержала спасительный для государственного Укрэнерго законопроект в первом чтении

После голосования в парламенте законопроект был перенесен ко второму чтению по сокращенной процедуре

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год" в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании, пишет "Znaj.ua".

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Соответствующий законопроект после голосования в парламенте был перенесен ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как сообщалось, вчера инвесторы в "зеленую" энергетику Украины призвали Верховную Раду внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год и предоставить государственные гарантии компании НЭК "Укрэнерго", чтобы она могла получить кредиты, и это улучшит ситуацию с накопленными долгами на рынке электроэнергии.

Согласно позиции ассоциации, государственные гарантии являются условием предоставления кредитов "Укрэнерго" не только международными финансовыми учреждениями, но и государственными банками, о чем неоднократно отмечалось на рабочих группах при Министерстве энергетики и на заседаниях антикризисного энергетического штаба.

Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, кризис в энергетике очень наглядно продемонстрировал финансовые результаты системного оператора энергосистемы – НЭК "Укрэнерго". Убыток компании за 9 месяцев составил 28,6 миллиарда гривен.

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Напомним, основная причина накопления убытка "Укрэнерго" – в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение спецобязательств 33,3 млрд грн, говорят в в компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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