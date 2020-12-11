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Рада обязана продлить запрет на импорт тока из РФ для защиты атомщиков и шахтеров, – нардеп

11 декабря, 18:22

Инна Бабур Инна Бабур

В Украине профицит генерирующих мощностей и открытие импорта приведет к сворачиванию внутреннего производства

Верховная Рада обязана продлить запрет на импорт электроэнергии из России, который заканчивается 31 декабря, для защиты энергетиков и шахтеров.

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Об этом сообщила Виктория Гриб в эфире телеканала "Украина 24".

"Возможно, кто-то забыл, но 31 декабря у нас заканчивается запрет на импорт электроэнергии из России. Следующая пленарная неделя в парламенте – последняя в году. Если мы хотим защитить наших шахтеров, теплоэнергетиков и атомщиков – мы обязаны продлевать запрет", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что в Украине профицит генерирующих мощностей и открытие импорта из РФ или Беларуси приведет к сворачиванию внутреннего производства.

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"В таком случае энергетике грозит масштабный кризис. Тысячи шахтеров, теплоэнергетиков, атомщиков могут остаться без работы. Я обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады: мы обязаны продлить запрет на импорт электроэнергии, времени в обрез", - подытожила Гриб.

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Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено более 1 млрд кВт-часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили 3 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок в России 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено пошли в простой.

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Россия кризис Верховная Рада электроэнергия импорт Виктория Гриб
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