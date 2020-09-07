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Промышленность и "оборонка": Кабмин назвал задачи нового министерства

7 сентября, 16:41

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ведомство создали в июле 2020 года

Правительство Украины утвердило основные задачи деятельности Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое было создано еще 22 июля. Такое решение предусмотрено проектом постановления, которое Кабинет министров принял на внеочередном заседании 7 сентября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"Минстратегпром определяется главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который формирует и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности", – написал Мокан на своей странице в Facebook.

Также среди основных задач министерства значатся:

  • формирование и реализация промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе;
  • формирование и реализация государственной политики в сфере государственного оборонного заказа, инновационной деятельности в стратегических отраслях промышленности;
  • формирование и реализация государственной политики в сфере космической деятельности;
  • участие в формировании и реализации государственной политики в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности по вопросам обеспечения функционирования и развития стратегических отраслей промышленности, государственной инвестиционной политики в стратегических отраслях промышленности, научно-технической деятельности в стратегических отраслях промышленности, политики импортозамещения и ценовой политики в стратегических отраслях промышленности;
  • формирование и реализация государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий Минстратегпрома.

Напомним, руководителем ведомства стал вице-премьер-министр Олег Уруский, которого ранее назначила Верховная Рада.

В тренде
В Украине дорожает доллар, а курс евро ползет вниз

Новости "Сегодня" также сообщали, что падение промышленности в Украине замедляется после смягчения карантина, однако динамика все равно отрицательная.

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А спикер парламента Дмитрий Разумков сравнил экономические последствия коронавируса с ущербом, который нанесла Вторая мировая война:

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промышленность министерство Кабинет министров Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Источник: Сегодня

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