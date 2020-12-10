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Прокурор был независим при закрытии дела "Роттердам+", – САП

10 декабря, 17:27

Инна Бабур Инна Бабур

На данный момент есть два противоречащих один другому решения суда относительно обоснованности закрытия дела, уточнил Грищук

Прокурор САП, который еще в августе постановил закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем доказательств, действовал независимо в оценках собранных детективами материалов. Об этом в эфире "24 канала" сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, пишет "Politeka".

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"Прокурор является независимым в своей оценке доказательств по любому делу. В данном случае прокурор принял такое решение", – цитирует и.о. руководителя САП агентство "Интерфакс-Украина".

Исполняющий обязанности руководителя САП также уточнил, что на данный момент есть два противоречащих друг другу решения суда относительно обоснованности закрытия дела: одно полностью подтвердило законность закрытия дела, второе – это решение отменило.

"Сейчас дело остановлено, материалы изучаются", – добавил Грищук.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления.

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В сентябре законность и обоснованность этого решения подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября.

11 ноября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность полномочий прокурора САП Виталия Пономаренко, который принял законное решение закрыть дело.

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