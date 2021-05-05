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Производители электроэнергии терпят убытки из-за искусственно заниженной цены на оптовом рынке

5 мая, 15:45

Ирина Ненько Ирина Ненько

Индикатором фактической безубыточности генерации является цена на электроэнергию в сопредельных странах

Генерирующие компании вынуждены продавать электроэнергию ниже себестоимости ее производства из-за искусственно заниженной цены на оптовом рынке.

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Как сообщает "Главком", об этом заявил ведущий эксперт энергетических программ "Центра Разумкова" Максим Белявский в ходе дискуссии на Energy Club 29 апреля.

"Отечественные производители электрической энергии, по нашим расчетам и наблюдениям, находятся в убытках и все это из-за того, что цена в сегменте на рынке "на сутки вперед" искусственно занижена и не покрывает реальную себестоимость генерации", – отметил эксперт.

По мнению Белявского, индикатором фактической безубыточности генерации является цена на электроэнергию в сопредельных странах, где стоимость составляет от 53 до 65 евро/МВт·ч против 40 евро/МВт·ч в Украине.

"Такая цена на оптовом рынке имела место в I квартале 2021, что не может не вызывать беспокойства", – подчеркнул он.

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Эксперт обратил внимание на то, что существенная разница в ценах в оптовом сегменте между Украиной и сопредельными государствами имеет место с июля 2020 года. До этого момента было наоборот – цены в оптовом сегменте в Украине были на 10% выше и больше чем, например, в Словакии.

"Даже при таких условиях конечная стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в Украине была на 30% ниже, чем чек на оплату для предприятий-компаний в Словакии", – добавил он.

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По словам Белявского, отсутствие средств на рынке в краткосрочной перспективе – это риски для прохождения нового отопительного сезона, это рост количества аварийных, нештатных ситуаций и отказов. В среднесрочной перспективе – это вероятная угроза планам по декарбонизации экономики, по выполнению Национального плана сокращения выбросов.

Он акцентировал внимание на том, что энергорынок теряет ликвидность и этому также способствуют и многочисленные изменения в нормативно-правовых документах. В частности, за 12 месяцев регулятор 29 раз вносил изменения в правила рынка.

"Если будет продолжаться манипулирование торговыми операциями, административное вмешательство, то вопрос потери ликвидности энергорынка будет только обостряться. Мы сегодня видим, что мгновенный коэффициент ликвидности рынка достаточно низкий и фактически соответствует кризисному уровню", – сказал эксперт.

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В этом контексте Белявский считает своевременным принятие 28 апреля этого года комитетом Верховной Рады по вопросам экономического развития законопроекта №4503, инициатором которого выступает народный депутат Людмила Буймистер.

"Его цель интегрировать законодательство REMIT в Украине и восстановить добродетель и прозрачность торговых операций. Очень надеемся, что позиция парламентского комитета будет поддержана в зале народными избранниками", – подчеркнул он.

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