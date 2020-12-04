Программа "Экономика" – теперь на канале "Украина 24"

С 7 декабря на канале "Украина 24" ведущие Татьяна Шевченко и Олесь Гарджук будут доступно рассказывать об актуальных экономических новостях в программе "Экономика".

"Экономика — это только, на первый взгляд, сухое понятие. На самом деле экономика — это часть нас. Это существенный сегмент нашей жизни. Мы хотим донести зрителям не только новости, а суть экономического механизма, его правила и тренды", — рассказала Татьяна Шевченко.

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"Экономика" — это самые актуальные экономические новости, реальные цифры, профессиональные комментарии и прогнозы на будущее. Ведущие будут говорить о сложных темах простым языком. Татьяна и Олесь расскажут, что происходит с нашими финансами.

"Все любят деньги, всем они нужны. И мы покажем украинцам, как правильно управлять собственными финансами, чтобы перед Новым годом не приходилось менять валюту на гривны. Мы проанализируем, почему на самом деле растут цены. Программа "Экономика" обязательна к просмотру!", — поделился Олесь Гарджук.

Ранее "Украина 24" и новости "Сегодня" перешли в студию 360°. Новая студия "Новостной Группы Украина" оборудована по последнему слову техники с учетом новейших мировых стандартов.

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