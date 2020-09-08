Проблем с деньгами нет: Зеленский подсчитал расходы "коронавирусного" фонда

Президент уверен, что средств хватает, а проблемы связаны с человеческим фактором

В Украине израсходовали немногим более 20% средств из Фонда борьбы с COVID-19, который в целом составляет 64,7 млрд гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Житомирскую область.

Реклама

"Немногим более 20% COVID-19-фонда израсходовано, то есть, с деньгами, с этой точки зрения проблем нет. Есть большие проблемы с количеством коек", – цитирует Зеленского УНИАН.

Глава государства добавил, что определенные койки очень быстро заполняются пациентами с COVID-19.

"Люди есть люди, мы их любим [такими], какие они есть, и будем исправлять все их ошибки, к сожалению, по всей стране. Проблема большая, но я все-таки верю, что это будет не в таком объеме, как это было в большинстве стран Европы", - сказал он.

В тренде На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД

Напомним, ранее правительство Украины распределило 19 млрд гривен из "коронавирусного" фонда. Средства, в частности, направили на социальные выплаты тем, кто пострадал от коронакризиса, а также на доплаты медучреждениям. Тогда же было предварительно одобрено распределение еще 45,7 млрд гривен.

Реклама

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство из-за карантина также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама