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Проблем с деньгами нет: Зеленский подсчитал расходы "коронавирусного" фонда

8 сентября, 17:15

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент уверен, что средств хватает, а проблемы связаны с человеческим фактором

В Украине израсходовали немногим более 20% средств из Фонда борьбы с COVID-19, который в целом составляет 64,7 млрд гривен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Житомирскую область.

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"Немногим более 20% COVID-19-фонда израсходовано, то есть, с деньгами, с этой точки зрения проблем нет. Есть большие проблемы с количеством коек", – цитирует Зеленского УНИАН.

Глава государства добавил, что определенные койки очень быстро заполняются пациентами с COVID-19.

"Люди есть люди, мы их любим [такими], какие они есть, и будем исправлять все их ошибки, к сожалению, по всей стране. Проблема большая, но я все-таки верю, что это будет не в таком объеме, как это было в большинстве стран Европы", - сказал он.

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Напомним, ранее правительство Украины распределило 19 млрд гривен из "коронавирусного" фонда. Средства, в частности, направили на социальные выплаты тем, кто пострадал от коронакризиса, а также на доплаты медучреждениям. Тогда же было предварительно одобрено распределение еще 45,7 млрд гривен.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство из-за карантина также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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деньги финансирование фонды Владимир Зеленский коронавирус распределение COVID-19
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