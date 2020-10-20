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Президент поручил правительству представить результаты аудита страны и экономические векторы до 2030 года

20 октября, 15:56

Инна Бабур Инна Бабур

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием

Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Об этом в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Главком".

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"Уже сегодня понятно, что впереди много работы, но приоритеты ясны: надо уменьшить долю государства в экономике, развивать государственно-частное партнерство. Наш финансовый ресурс ограничен и нам нужны проекты с высоким мультипликатором, которые возвращают налоги и создают новые рабочие места. Также вопрос введения налога на выведенный капитал и нулевой декларации. Хватит уже бесконечных дискуссий на эту тему. Время поставить точку в этом вопросе, и я готов это сделать. Поэтому я поручаю правительству учесть эти и другие важные направления, и, самое главное, Украине нужна полноценная экономическая стратегия развития не на два или три года, достаточно измерять развитие Украины политическими каденциями. Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться наша экономика к 2030 году. Знаю, что такая работа велась правительством, поэтому вместе с результатами аудита нашего государства, ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года", – сказал он.

Сегодня президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с традиционным ежегодным посланием. Это выступление должно было состояться еще в апреле, но было перенесено из-за пандемии.

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Напомним, правительство начало создание Национальной экономической стратегии до 2030 года в августе этого года. Об этом стало известно по результатам встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с представителями бизнеса. На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний. Платформой разработки стратегии был определен Центр экономического восстановления.

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президент Верховная Рада правительство Владимир Зеленский развитие Украины
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