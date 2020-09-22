Прежде чем повышать тарифы, "Укрзализныця" должна показать себестоимость перевозок, – депутат Бондарев

Также, по его мнению, прежде чем повышать тарифы, необходимо провести реформу компании

"Укрзализныця" должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, пишет Цензор.НЕТ.

Реклама

"Чтобы говорить о стоимости услуги, которую государство как монополист через "Укрзализныцю" продает бизнесу, необходимо сначала определиться с ее себестоимостью", – сказал Бондарев.

По его словам, государственные компании созданы для того, чтобы сделать услугу дешевой и качественной. И только после подсчета себестоимости услуги УЗ по перевозке следует определяться с ее ценой и системой определения этой цены.

Также, по его мнению, прежде чем повышать тарифы, необходимо провести реформу компании.

В тренде Курс доллара в Украине побил рекорд более чем за 1,5 года

"Я считаю, что сначала необходимо определиться со структурой, потому что сегодня она неэффективна. Компанию необходимо разделить на составные части, и дальше понять, что нужно оставить, а что оптимизировать. Потом, посчитав себестоимость перевозки, определяться с ценой и с системой определения этой цены. Вот моя позиция", - пояснил народный депутат.

Реклама

Напомним, ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь Федерации работодателей ТЭК заявляла, что повышение железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году, и еще на 1 млрд грн – в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама