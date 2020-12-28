Предложенные законопроекты по пенсионной реформе приведут к потере пенсионных накоплений населения, – экономист

На мошенничестве акционеров и руководителей банков граждане и государство потеряли более 100 млрд грн, напомнил эксперт

В предложенных законопроектах по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусмотрены механизмы защиты сбережений граждан, поэтому эта реформа выгодна только финансовым посредникам. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на "Лига", сообщает "Znaj.ua".

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По оценке эксперта, введение второго уровня пенсионной системы, в соответствии с зарегистрированными в Верховной Раде законопроектами (№2683 и №4408), может привести к потере гражданами своих пенсионных сбережений.

"Эти накопления, которыми будут управлять финпосредники, в лучшем случае сильно обесценятся инфляцией и девальвацией гривны. Причем, никакого механизма индексирования на инфляцию, ни защиты сбережений на уровне государства не предусматривается", - написал Кушнирук.

Он также обратил внимание, что финпосредники (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами (КУА), компании-хранители) свой ежегодный процент будут получать за обслуживание портфеля активов независимо от того, будет расти его стоимость или падать. Кроме того, существует большой риск мошенничества со стороны финансовых посредников. Экономист напомнил, что на мошенничестве акционеров и руководителей банков украинские граждане и украинское государство потеряли более 100 млрд грн. И это без учета их обесценивания в несколько раз.

"Есть немалая вероятность того, что граждане Украины сначала заплатят со своей зарплаты на счета негосударственных пенсионных фондов, а потом останутся без пенсий. И если у обанкротившихся банков были недвижимость, компьютерная техника, залоги по кредитам, которые можно продать и хотя бы частично погашать долги перед вкладчиками, то в КУА и т.д. в лучшем случае будет офисная мебель и канцелярские товары. То есть, нечем будет покрыть убытки от возможного мошенничества", – отметил Кушнирук.

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По его словам, международный опыт не доказывает эффективность такой системы пенсионного обеспечения. В частности, среди главных негативных последствий внедрения пенсионных систем второго уровня было выявлено, что уровень охвата потенциальных участников не увеличился или даже уменьшился, ухудшились пенсионные выплаты и выросло неравенство доходов.

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"Страны Восточной Европы (именно с ними уместно сравнивать Украину) были вынуждены существенно уменьшить пенсионные взносы (Польша, Румыния, Словакия) или вовсе отменить пенсионную систему второго уровня и передать активы пенсионных фондов обратно государству (Венгрия). В конечном итоге определенную пользу от внедрения второго уровня пенсионного обеспечения в большинстве стран мира получил лишь частный финансовый сектор, который и лоббировал эти реформы", – подытожил Кушнирук.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

В свою очередь экономист Сергей Блинов заявил, что при внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо на государственном уровне внедрить механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан – такой же, как сейчас работает для вкладов в украинских банках.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано два законпроекта относительно пенсионной реформы – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.

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