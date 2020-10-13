Правоохранители должны расследовать коррупцию в НКРЭКУ, — нардеп

Депутат добавил, что НКРЭКУ заявила о давлении, когда члены ВСК обнародовали факты злоупотреблений в комиссии

Правоохранительные органы должны детально расследовать все подозрения в коррупции и махинациях со стороны руководства НКРЭКУ, озвученные народными депутатами. Об этом заявил народный депутат, член фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь, комментируя скандал вокруг коррупции в НКРЭКУ и обвинений о давлении со стороны народных депутатов, пишет "Politeka".

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"Правоохранительные органы должны объективно разобраться в ситуации. Детально исследовать обвинения НКРЭКУ в адрес депутатов и расследовать озвученные коллегами факты махинаций и коррупции на энергорынке со стороны руководства НКРЭКУ", - прокомментировал Бондарь скандал вокруг коррупции в энергетическом регуляторе.

Депутат добавил, что НКРЭКУ заявило о давлении сразу после того, как группа народных депутатов обнародовали факты манипуляций и злоупотреблений в руководстве комиссии.

"Насколько известно из прессы, коллеги-депутаты разоблачили новые манипуляции руководства НКРЭКУ в том числе подозрения в коррупции. Не прошло и недели, как этих депутатов НКРЭКУ обвинила в давлении", – добавил нардеп.

Депутат выразил надежду, что у руководства НКРЭКУ есть достаточные основания для громких обвинений коллег-депутатов в давлении.

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"Вместе с этими людьми мы завоевали для Украины закрытие преступного импорта электроэнергии из России. Противниками в той борьбе были лоббисты российского электричества, в том числе члены НКРЭКУ, которые публично одобряли закупку тока у страны-агрессора", – подытожил Бондарь.

Напомним, на 7 октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике.

Эти факты выявили депутаты-члены ВСК. По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

Кроме того депутаты установили, что после 2014 года Тарасюк регулярно посещал Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва летом 2018 года.

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