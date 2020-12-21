Правительство должно объяснить гражданам все выгоды от пересмотра тарифов на ток, – Плачков

Экс-министр убежден, что на первый взгляд непопулярное решение о повышении тарифа может встретить понимание со стороны граждан

Кабинет министров вплотную приблизился к первому этапу ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и должен четко объяснить гражданам все выгоды, которые они получат от такого решения. Такое мнение высказал бывший министр энергетики Иван Плачков, пишет "Politeka".

Реклама

"Предлагаю государственным органам заблаговременно обнародовать обстоятельные ответы на следующие вопросы и предоставить обоснование: каковы причины роста тарифов, и какими могут быть последствия, если оставить тарифы неизменными? Какие выгоды гражданам Украины принесет решение по увеличению уровня тарифов?" - сообщил Плачков на своей странице в Facebook.

По его словам, учитывая ситуацию на энергорынке, поднятие тарифов неизбежно.

"О неотвратимости роста цен уже говорят не только в энергетических кругах – информация уже прорывается вовне. Один из многих существующих вариантов – на первом этапе отменить для бытовых потребителей льготный тариф 0,90 грн/кВт-ч. Тогда для всех будет один тариф -1,68 грн/кВт-час", - отметил Плачков.

Экс-министр убежден, что на первый взгляд непопулярное решение о повышении тарифа может встретить понимание со стороны граждан, если власть сможет правильно объяснить преимущества такого решения.

В тренде Мошенники придумали новые схемы выманивания средств онлайн: как не стать жертвой

Реклама

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт-ч на первые 100 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше среднего тарифа в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержали Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама