Появилась онлайн-площадка, где поздравления превращаются в реальную помощь

Накануне новогодних праздников fintech-компания Moneyveo создала онлайн-площадку, где каждый может почувствовать себя супергероем, изменяя жизни других людей к лучшему

Многие увлекаются супергеройскими фильмами. Еще бы. Кто бы не хотел обладать силой, благодаря которой мог бы творить добро и менять мир. Но для этого вовсе не нужны сверхспособности. Главное – доброта и желание. И все это, к счастью, можно встретить и применить не только в кино.

Накануне новогодних праздников fintech-компания Moneyveo создала онлайн-площадку, где каждый может почувствовать себя супергероем, изменяя жизни других людей к лучшему с помощью... поздравлений. Ведь сила слова неисчерпаема, и мы все ею владеем. Доброе пожелание может вызвать улыбку и поднять настроение. А если таких пожеланий будут тысячи от тысячи людей? И все они будут собраны на одной волшебной площадке, где приятные слова превращаются в деньги, способные осуществить чьи-то мечты? В честь новогодних праздников Moneyveo организует такую площадку!

Как будет работать акция?

Перейдите по ссылке https://slova-dyva.moneyveo.ua.

Добрые слова, пожелания на 2021 – пишите все это до 31 декабря 2020 включительно на странице. А еще делитесь ссылкой с вашими близкими и друзьями, чтобы они могли прочитать ваши поздравления и добавить свои.

Поскольку эта площадка волшебная, то добрые слова на ней превращаются в средства, которые будут перечислены на благотворительные проекты. Только представьте: каждое сообщение, в котором будет 10+ слов, превратится в 50 грн. То есть 1000 таких поздравлений станут 50 000 грн.

Кому помогут ваши пожелания?

Собранные средства будут направлены на осуществление проектов на платформе dobro.ua:

Организация празднования и подарков для детей – подопечных Хмельницкого областного благотворительного фонда "Каритас". Семьи этих детей сейчас находятся в трудном положении и не имеют возможности обеспечить праздник своим малышам. Но вместе мы можем подарить им яркое новогоднее действо. Создание рождественского праздника для пожилых людей, одиноких людей, людей с инвалидностью, пенсионеров, которым сложно самостоятельно передвигаться. Мы можем устроить для них праздничный домашний ужин с традиционными блюдами, кутьей и другими вкусностями.

Эти люди очень нуждаются в душевном тепле, радости и помощи. Давайте подарим их вместе на https://slova-dyva.moneyveo.ua

Напомним, что за время сотрудничества Moneyveo с "Первой в Украине платформой добра" компания уже успела приобрести аппараты искусственной вентиляции легких для украинских больниц. Также она на постоянной основе поддерживает бесплатный центр для проживания онкобольных детей "Дача".

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