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Повысить тарифы на передачу электричества означает загнать промышленность в кризис, – СМИ

1 декабря, 15:00

Инна Бабур Инна Бабур

Общие убытки украинской промышленности в первом полугодии достигли 40 млрд грн

Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит кризис в промышленности и спровоцирует катастрофу в экономике. Об этом говорится в материале информагентства Минпром, сообщает "Главком".

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Минпром отмечает, что согласно данным Госстата, по итогам января-сентября 2020 года спад объемов производства составил 7%, сокращение экспорта за этот же период составило 5,6%. Общие убытки украинской промышленности в первом полугодии достигли 40 млрд грн. По мнению опрошенных изданием экспертов, повышение тарифа на передачу электроэнергии в таких условиях ставит промышленность на грань выживания.

"В этой ситуации установление тарифа на уровне 309,8 грн/МВт-ч неприемлемо, ведь таким образом небытовые потребители будут вынуждены оплатить дополнительно 8,8 млрд грн, что ставит под вопрос сам факт существовании отдельных отраслей, ведь работать в условиях такого повышения для значительной части предприятий не представляется возможным", – подчеркивают в Федерации работодателей Украины.

По словам гендиректора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака, повышение тарифа на передачу тока сильно ударит также по государственным компаниям, в частности по "Укрзализныце", которая потребляет значительное количество электроэнергии – около 4 млрд кВт/час в год.

"Даже такое небольшое повышение, как 3%, для нее означает сотни миллионов гривен дополнительных расходов. Но что хуже всего – сейчас эти деньги взять неоткуда. Повысить тарифы на грузовые перевозки, за счет которых формируется основной доход госкомпании и субсидируются пассажирские перевозки, УЗ не может – это добьет украинскую промышленность и сельское хозяйство. Повышение цены электроэнергии означает дальнейший рост убытков УЗ",– рассказал Гусак.

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Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.

Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.

А экономический эксперт Андрей Новак подчеркнул: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.

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