Повышение тарифов на электроэнергию ускорит инфляцию, – Шпенов

По мнению политика, в первую очередь в Украине стоит ожидать роста цен на продукты питания и товары первой необходимости

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о повышении тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту цен и банкротствам. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов, пишет "Znaj.ua".

Реклама

По мнению политика, в первую очередь в Украине стоит ожидать роста цен на продукты питания и товары первой необходимости. "Как известно, электроэнергия – важнейшая составляющая ценообразования во всех отраслях, начиная с сельского хозяйства. Чтобы компенсировать дополнительные затраты, которые возникнут вследствие решения НКРЭКУ, производители будут вынуждены поднять цены. В первую очередь это коснется продуктов питания. Это означает, что новогодний стол в этом году обойдется украинцам дороже, чем они ожидали", – отметил Шпенов

Кроме того решение НКРЭКУ приведет к росту числа банкротств среди малого и среднего бизнеса и увеличению числа безработных. "Здесь все просто: если новые цены станут для потребителей неподъемными, отечественные товары просто прекратят покупать. Люди, скорее всего, будут отдавать предпочтение более дешевым импортным аналогам. Убытки вынудят некоторых предпринимателей закрывать бизнес и увольнять сотрудников. То есть, за решения Нацрегулятора заплатят все: граждане и предприниматели. Ничего хорошего для экономики оно не даст", - уверен он.

В тренде Украина и МВФ обсуждают три проблемы. От этого зависит транш

Напомним, сегодня, несмотря на протесты бизнеса и предостережения экспертов, НКРЭКУ приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2021 год на 28,9%, по сравнению с действующим тарифом, – до 309,8 грн/МВт·ч.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама