Повышение тарифа на передачу электроэнергии – это попытка уничтожить украинскую промышленность, – эксперт

Об этом заявил директор Института системных статистических исследований Игорь Манцуров, пишет "Znaj.ua".

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"По моему убеждению, существует задача сделать нашу промышленность неконкурентоспособной. Что было объявлено? Что Украина должна быть исключительной страной по производству сельхозпродукции. Ну вот. То есть, промышленность как класс надо уничтожить", – сказал Манцуров.

Он подчеркнул, что уже сейчас продукция украинских промышленников теряет конкурентоспособность на европейских рынках, а в случае роста тарифов на электроэнергию, которое приведет к росту себестоимости продукции, отечественная промышленность может быть уничтожена.

"Уже сейчас энергетическая составляющая в себестоимости нашей продукции очень велика. По разным видам она достигает и 50%, а по некоторым даже больше. Если мы увеличиваем стоимость 1 киловатта, автоматически растет себестоимость, и уровень конкурентоспособности продукции падает. Уже сейчас наша промышленная продукция в Европе не конкурентоспособна. А тут еще упадет ниже плинтуса", - пояснил Манцуров.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагает с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

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Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока повлечет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь, ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку исков в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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