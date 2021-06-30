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Повышение эконалогов оправдано, только если деньги пойдут на модернизацию промышленности, – нардеп

30 июня 2021 13:06

Ирина Ненько Ирина Ненько

Депутаты подготовили законопроект, которым предлагается создать фонд декарбонизации. Муса Магомедов рассказал, зачем нужен такой фонд

/ Фото: Flickr

Средства от экологических сборов должны направляться на модернизацию промышленности, только в этом случае повышение ставок может быть оправдано. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов, информирует "Главком".

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"Если говорим об экологических сборах. Если мы поднимаем с 10 до 30 гривен сбор по СО2, его нужно направить целенаправленно в фонд декарбонизации. Потому что эти деньги будут направлены неизвестно куда. Мы этого точно не хотим", – рассказал Магомедов.

По его словам, депутаты подготовили альтернативный предложенному властью законопроект, которым предлагается создать фонд декарбонизации, и именно в этот фонд должны поступать средства от эконалога, а после – направляться на промышленные предприятия для проведения экомодернизации.

"В законопроекте мы говорим о том, что будет создан фонд декарбонизации, и эти деньги должны по отраслям, откуда собираются деньги, туда они должны и направляться, для того чтобы двигаться в сторону декарбонизации. Потому что Европа планирует направить около триллиона на эти цели. А мы пока не планируем ровным счетом ничего, кроме денег, которые, возможно, будут у бизнеса, если он доживет до того времени", – объяснил Магомедов.

Он подчеркнул: у промышленности нет средств на проведение экомодернизации, ей необходима финансовая помощь со стороны государства и более длительные сроки на ее проведение, чем те, что предусмотрены законопроектом о промышленных выбросах (№4167), который предложило правительство.

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"Наш комитет экономического развития единогласно проголосовал против этого законопроекта (4167). Почему? Потому что НДПМ, которые нам собираются определить для Украины, взяты из Германии, из Японии, они взяты из лучших мировых практик, и достичь нам их надо за 4 года. При том, что для достижения нужно 10 миллиардов. По декарбонизации – 50 миллиардов. Откуда мы все это собираемся брать? Почему те люди, которые предлагают законопроекты, не считают возможности нашей экономики, я не понимаю", – сказал Магомедов.

Ранее координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Ольга Бойко подчеркнула: экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

В свою очередь гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса.

Напомним, 21 мая Верховная Рада второй раз провалила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167), его отправили на доработку.

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