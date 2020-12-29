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Петрашко рассказал, как будут разделять Минэкономики и МинАПК

29 декабря, 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Из Минэкономики в новое аграрное ведомство перейдут работать 150 человек

В Украине возвращают Министерство аграрной политики и теперь к нему перейдет часть функций от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Об этом сообщил на пресс-конференции министр экономики Игорь Петрашко, передает УНИАН.

Он пообещал, что аграрии даже и не заметят процесса разделения министерства и на них это никак не скажется. После создания Минагрополитики будет принято соответствующее распоряжение, чтобы разделить полномочия с Минэкономики.

"Мы будем максимально быстро двигаться. В то же время хочу успокоить аграриев – все программы, которые запланированы на 2021 год, будут реализованы: сначала в нашем министерстве, а после создания нового министерства – они плавно перейдут к нему", – сказал Петрашко.

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По его словам, из Минэкономики в новое аграрное ведомство перейдут работать 150 человек.

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Напомним, что ранее в этом месяце Верховная Рада назначила новым министром аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Перед этим он возглавлял Госгеокадастр.

Как мы писали, слияние Министерства аграрной политики и продовольствия, а также Министерства экономического развития и торговли произошло в августе прошлого года. Тогда это аргументировали ускорением ключевых реформ в аграрном секторе и приватизации государственных предприятий.

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Минэкономики МинАПК Игорь Петрашко Министерство аграрной политики

Источник: Сегодня

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