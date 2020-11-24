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Отменив решение списывать вагоны из-за возраста, ГРС помогла нашим аграриям сохранить преимущества на международных рынках, – нардеп

24 ноября, 17:14

Инна Бабур Инна Бабур

Государственная регуляторная служба не согласовала проект приказа Мининфраструктуры о сроках эксплуатации грузовых вагонов

Госрегуляторслужба помогла отечественным аграриям сохранить конкурентное преимущество на мировых рынках, не позволив списывать вагоны из-за возраста. Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, пишет "Politeka".

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По мнению депутата, отказ Госрегуляторслужбы согласовать проект приказа Мининфраструктуры, которым предусматривалось сокращение срока эксплуатации вагонов, является взвешенным и целесообразным решением.

"Предложение министерства (сократить срок службы грузовых вагонов – ред.) было резким, необдуманным. И могли наступить даже не риски, а последствия, которые были бы неотвратимыми. Такие как дефицит вагонного парка, рост стоимости перевозок, подорожание крупного строительства в том числе", – рассказал Скичко.

По его словам, это решение спасло отечественных аграриев от потери конкурентных преимуществ на мировых рынках, которые дает им логистика.

"На сегодняшний день логистика – это преимущество для наших аграриев на мировом рынке в плане себестоимости", - отметил Скичко.

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Он считает, что к решению проблемы обновления подвижного состава на железной дороге нужно подходить взвешенно и принимать любые решения только после обсуждения с участниками рынка.

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"Однозначно нужно вводить ограничения, чтобы не было тех дедушек, тех вагонов, которые едва дышат и разрушают наше путевое хозяйство. Но нужно это сделать планово, обсудив этот вопрос с рынком. Чтобы он понимал, когда это наступит, мог подготовиться и спрогнозировать эту ситуацию", - отметил Скичко.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что внезапное списание всех старых вагонов недопустимо, поскольку это может вызвать проблемы на рынке перевозок. По его мнению, нужно установить переходный период.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры, которая сейчас находится в критическом состоянии.

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железная дорога вагоны Мининфраструктуры грузоперевозки ГРС Владимир Омелян Александр Скичко
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