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От Украины могут потребовать досрочного возврата кредитов МВФ – Марченко

5 ноября, 15:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Решение Конституционного суда несет серьезные риски, считает министр

Международные кредиторы могут потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам. Такой риск возник из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. Кроме того, это решение негативно влияет и на переговоры о будущем финансировании.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью порталу Minfin.

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"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским Союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", - сказал Марченко.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ при этом объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

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Смотрите также комментарий судьи Конституционного суда Игоря Слиденко:

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