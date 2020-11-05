От Украины могут потребовать досрочного возврата кредитов МВФ – Марченко

Международные кредиторы могут потребовать от Украины досрочно вернуть средства, полученные по уже работающим кредитным программам. Такой риск возник из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы. Кроме того, это решение негативно влияет и на переговоры о будущем финансировании.

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Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью порталу Minfin.

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"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским Союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", - сказал Марченко.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ при этом объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

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