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Официальное сообщение Группы Метинвест о чрезвычайном происшествии на шахтоуправлении "Покровское"

31 июля 2021 19:00

Ирина Ненько Ирина Ненько

На ш/у "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. Люди из шахты выведены на поверхность

/ Фото: Pixabay

31 июля в 4:15 утра на шахтоуправлении "Покровское" на глубине 815 метров произошел взрыв. Оперативно на шахту был вызван 10-й военизированный горноспасательный отряд. Люди из шахты были выведены на поверхность.

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В результате взрыва пострадали 10 человек, из которых четверо – работники шахтоуправления, а шестеро – работники подрядной организации. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

От полученных травм в больнице скончался один человек – сотрудник подрядной организации. Остальные люди, находившиеся в шахте в момент взрыва, находятся под медицинским наблюдением, им оказана необходимая помощь.

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Создана комиссия по расследованию причин аварии. Семьям пострадавших оказывается поддержка.

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