Обещанное Витренко постановление о "свободном доступе" к украинскому газу не могут разработать уже 3 недели

3 марта 2021 года и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства анонсировал решение по "программе высвобождения газа" и свободному доступу к украинскому газу, которое планировали имплементировать в течение нескольких дней. По мнению министра, это должно было привести к снижению цен на голубое топливо на рынке. Однако прошло уже 3 недели, а соответствующее поручение так и остается только на бумаге.

На данный момент компания "Укргаздобыча", которая осуществляет добычу природного газа на территории Украины, является дочерним предприятием НАК "Нафтогаз". Всю продукцию "Укргаздобычи" монопольно и по заниженной стоимости выкупает "Нафтогаз". Это создает неравные условия на рынке, поскольку, получая доступ к дешевому сырью, НАК может демпинговать рынок, выдавливать с него других игроков и только усиливать свою монополию.

"Положение "Нафтогаз Украины" на рынке обусловлено тем, что НАК государство передало, опять же бесплатно, подземные хранилища газа, в которых в частности сохраняются значительные объемы газа, закупленные на средства, полученные от транзита газа через газотранспортную систему Украины, которой также бесплатно пользовался "Нафтогаз", и на кредитные средства, полученные активы, бесплатно переданным государством. Иными словами, особое положение Нафтогаза на рынке обусловлено активами, которые ему бесплатно передало государство. С другой стороны, это особое положение "Нафтогаза Украины" на рынке природного газа Украины, а именно – контроль над основными объемами добычи, всеми хранилищами газа, и значительными объемами газа в этих хранилищах, может быть использовано для ограничения конкуренции на рынке природного газа", – заявил тогда Юрий Витренко на заседании правительства.

Предложение и.о. министра предусматривало лишение "Нафтогаза" этих монопольных преимуществ. В частности, согласно "программе высвобождения газа", все добытое в Украине голубое топливо компания "Укргаздобыча" сможет свободно продавать любому участнику рынка на свободной бирже.

Соответственно, доступ к его покупке получил бы любой желающий, в том числе и НАК, но уже на равных со всеми правах. Внедрение этого решения привело бы к оздоровлению рынка, усилению конкуренции между его участниками и, как следствие, постепенному снижению стоимости газа для населения.

Дело в том, что на данный момент "Нафтогаз" искусственно удерживает стоимость газа. Судя по различным источникам, себестоимость одного добытого куба украинского газа сейчас составляет 2,6 гривны. Даже если добавить маржу предприятия "Укргаздобыча" в 30%, то стоимость куба газа не превышала бы 3,30 – 3,50 грн. НАК же, обладая монопольным доступом к ресурсу, удерживает цену на уровне европейских рынков. Отметим, что "Укргаздобыча" осуществляет 75% от всей газодобычи в стране. Таким образом "Нафтогаз" получает контроль над большей частью рынка и может диктовать ему свои условия.

Очевидно, что участники рынка ждут обеспечения свободного доступа к ресурсу и возможности на равных конкурировать с государственным гигантом. Однако, после широко прогремевшего по СМИ заявления от и.о. министра Витренко, практических шагов для его воплощения не последовало, хотя времени уже прошло достаточно.

В середине марта в СМИ попал проект постановления, который разрабатывает Кабмин. Документ, если он реально существует, выглядит достаточно сырым и требует серьезных доработок. В частности, в нем отсутствует четкое описание механизмов, по которым будет осуществляться продажа газа "Укргаздобычей" другим участникам рынка; не разработаны механизмы фиксирования годовой цены на газ; отсутствуют технические моменты, которые касаются заключения и перезаключения договоров между поставщиками услуг и потребителями; а также ряд других важных моментов. Судя по тексту постановления, который опубликован в интернете, документ скорее всего будет дорабатываться, подвергаться значительным правкам и доработкам. Все это, естественно, потребует дополнительного времени.

Таким образом, ситуация с оздоровлением газового рынка все больше затягивается, а и.о. министра оказывается в сложном положении. Поскольку после его громкого заявления рынок ожидает соответствующих практических действий и решений. Без них "программа высвобождения газа" начнет восприниматься как очередная правительственная PR-акция, а доверие к и.о. министру Витренко ощутимо пошатнется.

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