Новая услуга для украинцев в Варшаве: как оформить паспорт за границей

Украинцы смогут оформить внутренние и загранпаспорта, находясь в Польше

Украинцы смогут оформить паспорта в Варшаве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Государственной миграционной службе Украины анонсировали, что уже в августе граждане за границей смогут оформить ID-карту и/или загранпаспорт.

Как сообщили на сайте ГМС, для этого нужно обратиться в обособленное подразделение государственного предприятия "Документ", которое работает за пределами Украины.

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Пока что паспортный сервис будет работать только в Варшаве. В июле находящиеся за рубежом украинцы уже могут подавать заявления-анкеты на оформление документов.

Ожидается, что за день будущий центр ГП "Документ" сможет принимать 500 человек. Получить административные услуги можно будет как по предварительной записи онлайн, так и в порядке "живой" очереди.

Срок оформления документов в условиях военного положения составляет до 45 рабочих дней и до 20 – в срочном режиме.

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Мобильные комплексы

Подавать анкеты уже сейчас можно в специально обустроенных микроавтобусах. Четыре бусика находятся в Варшаве возле торгового центра Blue City на Иерусалимском проспекте.

Мобильные комплексы работают с понедельника по субботу, с 10:00 до 19:00. Посетителей обслуживают по предварительной записи в электронную очередь. С собой нужно иметь стандартный пакет документов, как и в обычном "Паспортном сервисе".

В таких бусиках украинцы смогут оформить:

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ID-карту;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

воспользоваться новой услугой по оформлению обоих документов одновременно.

Оплата услуг производится на месте с помощью онлайн-сервиса. Для этого с собой нужно иметь смартфон и реквизиты банковской карты. Наличный расчет пока недоступен.

Что делать при потере паспорта за границей?

Если вы находитесь за пределами Украины и потеряли важные документы, не отчаивайтесь или панику. Есть четкий алгоритм действий, который поможет справиться с этой ситуацией.

Прежде всего, нужно сразу обратиться в местную полицию и написать заявление об утраченном документе.

Второй шаг – обратиться в представительство Украины за границей, где консул должен выдать документ на замену загранпаспорта.

Можно также попытаться найти утраченные документы. В странах Европы есть разные городские и государственные бюро находок. К примеру, в Вене есть официальное бюро находок со специализированным сайтом, где ежедневно публикуют фото с информацией о найденной вещи.

Аналогичные услуги доступны на онлайн-страницах города или в соцсетях (на языке страны, где вы находитесь). Иногда такую опцию выполняет посольство, например, Консульское подразделение Посольства Украины в Австрии часто публикует соответствующую информацию в фейсбуке.

"Сегодня" раньше писали, какую услугу запустили для предпринимателей в государственном мобильном приложении, а также рассказывали, что на украинских заправках подешевело горючее.