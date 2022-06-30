Нова послуга для українців у Варшаві: як оформити паспорт за кордоном

Українці зможуть оформити внутрішні та закордонні паспорти, перебуваючи у Польщі

Українці зможуть оформити паспорти у Варшаві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Державній міграційній службі України анонсували, що вже у серпні громадяни за кордоном зможуть оформити ID-картку та/або закордонний паспорт.

Як повідомили на сайті ДМС, для цього потрібно звернутися до відокремленого підрозділу державного підприємства "Документ", який працює за межами України.

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Поки що паспортний сервіс працюватиме лише у Варшаві. У липні українці, котрі перебувають за кордоном, можуть подавати заяви-анкети на оформлення документів.

Очікується, що за день майбутній центр ДП "Документ" зможе приймати 500 людей. Отримати адміністративні послуги можна буде як за попереднім записом онлайн, так і в порядку "живої" черги.

Термін оформлення документів в умовах воєнного стану становить до 45 робочих днів і до 20 – у терміновому режимі.

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Мобільні комплекси

Подавати анкети вже зараз можна в спеціально облаштованих мікроавтобусах. Чотири бусики розташовані у Варшаві біля торговельного центру Blue City на Єрусалимському проспекті.

Мобільні комплекси працюють з понеділка по суботу, з 10:00 до 19:00. Відвідувачів обслуговують за попередніми записом в електронну чергу. Із собою потрібно мати стандартний пакет документів, як і в звичайному "Паспортному сервісі".

У таких бусиках українці зможуть оформити:

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ID-картку;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

скористатися новою послугою із оформлення обох документів одночасно.

Оплата послуг здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для цього з собою потрібно мати смартфон і реквізити банківської картки. Розрахунок готівкою наразі недоступний.

Що робити при втраті паспорта за кордоном?

Якщо ви перебуваєте за межами України і загубили важливі документи, не впадайте у відчай чи паніку. Є чіткий алгоритм дій, що допоможе справитися з цією ситуацією.

Насамперед потрібно одразу звернутися до місцевої поліції та написати заяву про втрачений документ.

Другий крок – звернутися до представництва України за кордоном, де консул має видати документ на заміну закордонного паспорта.

Можна також спробувати знайти втрачені документи. У країнах Європи є різноманітні міські та державні бюро знахідок. Наприклад, у Відні є офіційне бюро знахідок зі спеціалізованим сайтом, де щодня публікують фото з інформацією про знайдену річ.

Аналогічні послуги доступні на онлайн-сторінках міста чи в соцмережах (мовою країни, де ви перебуваєте). Інколи таку опцію виконує посольство, до прикладу, Консульський підрозділ Посольства України в Австрії часто публікує відповідну інформацію у фейсбуці.

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