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Несмотря на все попытки помешать: Турция начала использовать черноморский газ

29 июля 2021 14:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Глава страны хочет приступить к первой фазе разработки черноморского газа к 2023 году

Эрдоган ожидает уменьшить зависимость от внешних поставок голубого топлива. Коллаж: "Сегодня"

Эрдоган ожидает уменьшить зависимость от внешних поставок голубого топлива. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

Несмотря на все попытки помешать буровым работам, которые Турция проводила в Черном море, завершить их таки удалось.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.

"Скважины, которые мы пробурили в Черном море – не первые и не последние. С началом добычи черноморского газа в ближайшее время мы значительно снизим нашу зависимость от зарубежных источников. Сегодня мы впервые сжигаем черноморский газ, который мы обнаружили и начали добывать на глубине в несколько сотен метров", - сказал Эрдоган.

Он считает, что таким образом Турция может существенно уменьшить зависимость от внешних поставок голубого топлива.

После того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его применение, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу пошел дальше и не исключил, что Анкара сможет поставлять черноморский газ в Европу.

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Напомним, в 2019 году Турция сократила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м, что в два раза меньше максимального значения, зафиксированного в 2017 году, – 29 млрд куб. м.

Также напомним, что азербайджанский природный газ из месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, который по трубопроводу TANAP поставляют в Европу и Турцию, бьет по российскому газопроводу "Турецкий поток".

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