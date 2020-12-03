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Нардеп Буймистер: "Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает вопрос с долгами на энергорынке, а перекладывает бремя на бизнес"

3 декабря, 12:42

Инна Бабур Инна Бабур

Правительство должно применить другие механизмы для погашения долгов перед "зелеными" инвесторами, считает нардеп

Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает проблему задолженности на энергорынке, у правительства есть другие механизмы, которые нужно задействовать. Об этом изданию "Гордон" заявила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

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"Если мы будем бесконечно поднимать тариф на передачу, мы будем, как говорится, маскировать проблемы, потому что это не решает проблему, которая есть на рынке. И мы придем к тому, что у нас в стране не останется потребителей и не останется промышленности", – сказала Буймистер.

Депутат подчеркнула, что правительство должно применить другие механизмы для погашения долгов перед "зелеными" инвесторами, а не перекладывать это бремя на бизнес и население повышением тарифа на передачу электроэнергии. В частности, законодательство предусматривает возможность предоставить государственные гарантии компании "Укрэнерго" для получения кредитов на погашение такой задолженности.

"Мы очень хотим услышать от правительства дорожную карту по выполнению этих рекомендаций, ведь речь идет о выделении дополнительных гарантий для государственных компаний, которые несут наибольшие убытки сегодня на рынке, и речь идет о выпуске облигаций внутреннего госзайма для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников", – пояснила Буймистер.

Она напомнила, что в соответствии с законодательством в бюджете должны быть заложены средства на оплату 20% электроэнергии, производимой "зеленой" генерацией.

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"Причем, на мой взгляд, 20% – это очень такая заниженная цифра, ведь я бы на самом деле говорила сегодня и о том, что субсидии населению мы не должны компенсировать за счет промышленных потребителей, а должны находить бюджетные механизмы, каким образом компенсировать по сути субсидированные тарифы на электроэнергию для населения", – считает Буймистер.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

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