Нардеп Буймистер: "Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает вопрос с долгами на энергорынке, а перекладывает бремя на бизнес"

Правительство должно применить другие механизмы для погашения долгов перед "зелеными" инвесторами, считает нардеп

Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает проблему задолженности на энергорынке, у правительства есть другие механизмы, которые нужно задействовать. Об этом изданию "Гордон" заявила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

Реклама

"Если мы будем бесконечно поднимать тариф на передачу, мы будем, как говорится, маскировать проблемы, потому что это не решает проблему, которая есть на рынке. И мы придем к тому, что у нас в стране не останется потребителей и не останется промышленности", – сказала Буймистер.

Депутат подчеркнула, что правительство должно применить другие механизмы для погашения долгов перед "зелеными" инвесторами, а не перекладывать это бремя на бизнес и население повышением тарифа на передачу электроэнергии. В частности, законодательство предусматривает возможность предоставить государственные гарантии компании "Укрэнерго" для получения кредитов на погашение такой задолженности.

"Мы очень хотим услышать от правительства дорожную карту по выполнению этих рекомендаций, ведь речь идет о выделении дополнительных гарантий для государственных компаний, которые несут наибольшие убытки сегодня на рынке, и речь идет о выпуске облигаций внутреннего госзайма для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников", – пояснила Буймистер.

Она напомнила, что в соответствии с законодательством в бюджете должны быть заложены средства на оплату 20% электроэнергии, производимой "зеленой" генерацией.

Реклама

"Причем, на мой взгляд, 20% – это очень такая заниженная цифра, ведь я бы на самом деле говорила сегодня и о том, что субсидии населению мы не должны компенсировать за счет промышленных потребителей, а должны находить бюджетные механизмы, каким образом компенсировать по сути субсидированные тарифы на электроэнергию для населения", – считает Буймистер.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

Экономический эксперт Андрей Новак заявил в эфире "Украина 24", что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама