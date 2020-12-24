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На глазах у НАБУ: "Нафтогаз" повысил цены на газ по формуле "Амстердам+", – Вовк

24 декабря, 15:04

Инна Бабур Инна Бабур

У правоохранителей не возникает претензий к ее обоснованности, отмечает экс-глава НКРЭКУ

НАК "Нафтогаз Украины" на декабрь 2020 года повысил цены на украинский природный газ до 7,30 грн/куб. м по формуле "Амстердам+" (цена на хабе в Нидерландах плюс стоимость доставки в Украину), которая по сути и по форме идентична формуле "Роттердам+". Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, пишет "Главком".

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"Как так у вас получается, что "Роттердам+" (не действует уже полтора года) является как бы планетарной коррупцией, а идентична формула "Амстердам+" (сегодня напрямую влияет на потребителей) замалчивается?" – написал Вовк.

По словам экс-главы НКРЭКУ, формула "Амстердам+" утверждена действующим постановлением правительства №867, однако у правоохранительных органов, в отличие от идентичной формулы "Роттердам+", не возникает претензий к ее обоснованности.

Напомним, с 2017 года в Украине действует формула импортного паритета для цен на газ, предусматривающая цену на бирже в Европе плюс доставка в Украину. Эта формула утверждена в меморандуме с МФВ, подписанном президентом Владимиром Зеленским.

В 2016-2019 гг. аналогичная формула "Роттердам+" действовала для цены на уголь для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены на электроэнергии для промышленных потребителей.

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С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.

18 декабря АМКУ вынес решение, которым подтвердил, что формула "Роттердам+" не нанесла никакого ущерба и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.

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