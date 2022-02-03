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МВФ поможет странам с последствиями, если РФ отключат от системы SWIFT

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 февраля, 02:36
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РФ могут отключить от банковской системы, если она совершит полномасштабное нападение на Украину
Вероятность отключения РФ от SWIFT существует/Коллаж: "Сегодня"
Вероятность отключения РФ от SWIFT существует/Коллаж: "Сегодня"

Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от последствий российско-украинского конфликта, а также санкций, которые Запад может ввести, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это касается отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.

Георгиева подчеркнула, что санкции неизбежно остановят некоторые финансовые операции и функционирование финансовой системы. Особенно если они ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, в которой есть побочные эффекты, которые требуют большего участия МВФ для других стран, мы, конечно, будем там. У нас все еще есть кредитные возможности на 700 миллиардов долларов", — сказала глава МВФ.

Директор-распорядитель МВФ все еще надеется на дипломатическое решение кризиса ради украинского народа.

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Могут ли все же отключить РФ от SWIFT?

Ранее мы писали, что возможность отключения Российской Федерации от глобальной платежной системы рассматривают США в случае военного вторжения в Украину.

Однако обращают внимание Соединенные Штаты не только на санкции, но и на возможные последствия их введения. Так, одним из возможных последствий, по мнению представителей США, является нарушение поставок энергоносителей из России.

Что такое SWIFT?

SWIFT – это международная банковская система платежей. Отключение от нее может лишить россиян банальных и привычных удобств, связанных с переводами с карты на карту.

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