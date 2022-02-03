МВФ поможет странам с последствиями, если РФ отключат от системы SWIFT

РФ могут отключить от банковской системы, если она совершит полномасштабное нападение на Украину

Вероятность отключения РФ от SWIFT существует/Коллаж: "Сегодня"

Международный валютный фонд готов помочь странам, которые могут пострадать от последствий российско-украинского конфликта, а также санкций, которые Запад может ввести, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Подробности

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это касается отключения Российской Федерации от международной межбанковской системы SWIFT.

Георгиева подчеркнула, что санкции неизбежно остановят некоторые финансовые операции и функционирование финансовой системы. Особенно если они ограничат доступ России к сети финансовых транзакций SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, в которой есть побочные эффекты, которые требуют большего участия МВФ для других стран, мы, конечно, будем там. У нас все еще есть кредитные возможности на 700 миллиардов долларов", — сказала глава МВФ.

Директор-распорядитель МВФ все еще надеется на дипломатическое решение кризиса ради украинского народа.

Реклама

Могут ли все же отключить РФ от SWIFT?

Ранее мы писали, что возможность отключения Российской Федерации от глобальной платежной системы рассматривают США в случае военного вторжения в Украину.

Однако обращают внимание Соединенные Штаты не только на санкции, но и на возможные последствия их введения. Так, одним из возможных последствий, по мнению представителей США, является нарушение поставок энергоносителей из России.

Что такое SWIFT?

SWIFT – это международная банковская система платежей. Отключение от нее может лишить россиян банальных и привычных удобств, связанных с переводами с карты на карту.

Реклама

Читайте также