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МВФ назвал условия выделения нового транша Украине

21 октября, 18:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Фонд очень тесно сотрудничает с украинским правительством

Выделение Международным валютным фондом Украине следующих траншей по программе stand-by возможно при условии имплементации реформ, выполнения обязательств и других целей, предусмотренных Меморандумом по этой программе.

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Об этом директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил в комментарии Укринформу.

Он рассказал, что в течение последних нескольких месяцев Фонд очень тесно сотрудничает с украинским правительством по имплементации реформ, их обязательств по Меморандуму и достижению целей, установленных в программе. И это взаимодействие будет продолжаться.

По словам Каммера, в МВФ понимают, что программа stand-by нацелена на поддержку макроэкономической стабильности в Украине, реагирование на коронакризис, но также на "реализацию целого ряда реформ, которые должны быть проведены в течение 18-месячного периода".

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Напомним, 9 июня МВФ одобрил программу кредитования stand-by на 5 млрд долларов.

На следующий день, 10 июня, МВФ отправил Украине первый транш на 2,1 млрд долларов. Предполагается, что в течение 12 месяцев действия программы эта сумма будет предоставлена четырьмя траншами.

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