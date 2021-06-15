Минюст не признает нарушений обязательств перед "зелеными" инвесторами, – нардеп

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Украина отказывается выполнять свои обязательства, взятые по договору Энергетической хартии относительно гарантий и стабильной поддержки отрасли зеленой энергетики, после того, как в Минюст попало уведомление об арбитражном иске со стороны литовской компании Modus Energy, которая инвестировала средства в развитие возобновляемой энергетики в Украине.

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Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook, комментируя ответ Минюста на ее депутатский запрос, информирует "РБК-Украина".

"Официально. Украина отказывается выполнять договор Энергетической хартии! Позиция Украины в рамках арбитражного производства заключается в отрицании всех заявленных истцом нарушений Украиной обязательств, взятых по договору к Энергетической хартии", – отмечает Буймистер.

Она напомнила, что конкретно на этот договор опирается литовский инвестор в своем иске, поскольку государство гарантировало выполнение своих обязательств по развитию возобновляемой энергетики.

"Конкретно от выполнения этого договора и собственных обязательств государство уклоняется уже более года", – сообщила нардеп.

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При этом она сообщила, что министерство пытается запретить ей, как народному депутату Украины, говорить о преступном отношении государства к иностранным инвесторам.

"Считаю, что такой вопиющий ответ будет очень знаковым для иностранных инвесторов, которые еще колеблются относительно дальнейших действий и переговоров с правительством. Теперь они лучше будут понимать – что кроется за обещаниями Кабмина", – добавила Буймистер.

Также она отметила, что представители Кабмина не хотят даже думать о том, что долговой кризис и введение акцизного сбора на зеленую энергию приведет к тому, что цена потерь для нашего государства будет непосильной.

"Хотелось бы получить ответ и от Дениса Шмыгаля на вопрос, как так случилось, что при его премьерстве страна впервые была втянута в арбитражный процесс со стороны иностранного инвестора в зеленую энергетику... Могу сказать откровенно – за кризис в "зеленой" энергетике и срыв всех договоренностей с ЕС Денис Шмыгаль будет на 100% нести собственную политическую ответственность", – подчеркнула депутат.

По ее мнению, позиция министра юстиции Дениса Малюськи по международным арбитражам показывает, что нам надо будет еще долго расплачиваться за эти решения.

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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, самый большой скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики назвали планы правительства попыткой экспроприации их активов и пригрозили судом.

28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи зеленой энергии, который действует до 2030 года.