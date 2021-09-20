Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Минфин передал "Укрэнерго" в управление Минэнерго

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
20 сентября, 19:13
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Минэнерго получило полномочия по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству в уставном капитале АО "Магистральные газопроводы Украины"
Минэнерго стало уполномоченным органом управления "Укрэнерго"
Минэнерго стало уполномоченным органом управления "Укрэнерго" / Фото: Коллаж: Сегодня

НЭК "Укрэнерго" перешло в управление Министерства энергетики от Министерства финансов. Минэнерго получило статус управляющего счетом в ценных бумагах НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщило Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

Реклама

"Поскольку министерство формирует политику в сфере энергетики передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок", – объясняли в министерстве.

Функции Минэнерго

  • реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах;
  • реализует государственную политику в сфере топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в области электроэнергетики и теплоснабжения.

Ключевые задачи НЭК "Укрэнерго"

  • централизованное диспетчерское (оперативно-техническое) управление ОЭС Украины;
  • обеспечение функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг для соблюдения операционной безопасности;
  • передача электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями;
  • эксплуатация, техническое обслуживание и развитие магистральных и межгосударственных сетей;
  • обеспечение возможности присоединения к магистральным сетям объектов генерации и потребления;
  • обеспечение параллельной работы со смежными энергосистемами;
  • обеспечение технической возможности экспорта/импорта электроэнергии в 4-х стран Евросоюза и соседних стран;
  • интеграция ОЭС Украины в ENTSO-E.

Напомним, что производители электроэнергии призывают НКРЭКУ воздержаться от отмены нижнего прайс-кепа, сдерживающего манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.

Решение Кабинета министров снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт·час в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.7

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять