Минфин определил бюджетную "дыру" на 2021 год

Дефицит государственного бюджета Украины на 2021 год, проект которого скоро будет внесен в Раду, предусматривается на уровне 6% ВВП. Об этом заявил замминистра финансов Роман Ермоличев, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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По словам чиновника, дефицит будет уменьшаться в последующие годы.

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Сейчас идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП", – сказал Ермоличев.

Госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду. Первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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Напомним, в апреле Верховная Рада Украины по предложению правительства скорректировала бюджет-2020 с учетом коронакризиса. При этом Кабмин не планирует в течение двух следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год. Сейчас утвержденный объем дефицита госбюджета – не более 7,5%.

Также Министерство финансов поставило задачу руководству налоговой и таможенной служб увеличить плановые поступления в бюджет на 10-15%.

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