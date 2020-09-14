Михаил Волынец требует от НАЗК проверить действия главы НКРЭКУ Тарасюка на предмет коррупции

Народный депутат Михаил Волынец обратился к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) для проверки фактов нарушения антикоррупционного законодательства главой Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком.

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Копию своего обращения депутат Волынец обнародовал на странице в Facebook, пишет "Znaj.ua".

"На момент назначения членом НКРЭКУ Валерий Тарасюк был руководителем ООО "Эф энд Эм Украина". После назначения Тарасюка членом комиссии, была произведена замена руководителя компании – со 2 ноября 2019 года им стал и на сегодня остается Артем Тарасюк – родной брат главы НКРЭКУ", – говорится в обращении Волынца к НАЗК.

Согласно документу, ООО "Эф Энд Эм Украина" является лицензиатом на рынке электрической энергии, что влечет за собой очевидный конфликт интересов главы НКРЭКУ и является прямым нарушением антикоррупционного законодательства.

Также Волынец одновременно обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю относительно досрочного прекращения полномочий Тарасюка из-за очевидного конфликта интересов.

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"Регулятор должен быть независимым. Однако насколько возможно принятие объективных или беспристрастных решений, в конкретном случае Валерием Тарасюком, если он имеет частный интерес в работе нацкомиссии? Надеюсь, что полномочные органы примут объективное решение по этому кадровому вопросу", – заявил Волынец.

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Напомним, ранее экс-народный депутат Борислав Береза сообщил, что родной брат главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка является директором ООО "Эф Энд Эм Украина", которое имеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. На момент назначения Тарасюка членом НКРЭКУ, он был непосредственным руководителем этой компании. Более того через оффшорную компанию "Дилак Инвестмент Лимитед" Валерий Тарасюк на момент назначения в комиссию, владел 10% ООО "Эф энд Эм Украина".

После публикации Борислава Березы, НКРЭКУ в срочном порядке включила в повестку дня заседания 16 сентября проект постановления об аннулировании лицензии этой компании. Документ был обнародован спустя 7 часов после публикации экс-нардепа Березы.

Ранее члены Временной следственной комиссии парламента сообщили о возможной причастности высшего руководства НКРЭКУ и лично Валерия Тарасюка к коррупционным схемам на энергорынке.

В частности, по информации нардепа Алексея Кучеренко, члены комиссии и ее председатель Тарасюк могут быть соавторами схемы "торговли воздухом", которая привела к возникновению миллиардных убытков и накоплению долгов государственных энергетических компаний, в частности, "Энергоатома".

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