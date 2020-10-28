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Миф о монополистах в "зеленой" энергетике Украины разрушен навсегда, – инвесторы

28 октября, 17:57

Инна Бабур Инна Бабур

На рынке "зеленой" энергетики ВИЭ-активы распылены среди сотен инвесторов

На рынке "зеленой" энергетики нет монополии, поскольку на нем работают сотни игроков разного размера, в том числе и иностранные инвесторы. Об этом сообщает Украинская ветроэнергетическая ассоциация на своей странице в Facebook, пишет "Znaj.ua".

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"Современный рынок возобновляемых источников энергии наиболее диверсифицированный и конкурентный рынок, чего, к примеру, не скажешь о рынке традиционных источников энергии, где существуют всего навсего несколько десятков владельцев станций на традиционных источниках", – отмечается в сообщении.

Как отмечает ассоциация, на рынке "зеленой" энергетики ВИЭ-активы распылены среди сотен игроков, из которых 300 независимых компаний, которые не входят в активы так называемых "крупнейших монополистов", иностранные инвесторы.

В УВЭА подчеркнули: этот факт опровергает миф, который распространяют ряд СМИ и политиков о том, что большинство "зеленых" электростанций принадлежат олигархам.

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Напомним, по данным НКРЭКУ доля компании ДТЭК в "зеленой" энергетике с развитием отрасли сократилась с 17% (в начале года) до 14,8% (по состоянию на 1 августа 2020 года).

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Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики в Украине было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в страну.

Госэнергоэффективности сообщило, что домохозяйства вложили 560 млн долларов в строительство малых СЭС. Таким образом, количество семей, использующих "чистую" электроэнергию, выросло на 8% и достигло 27 623.

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инвесторы НКРЭКУ зеленая энергетика ВИЭ
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