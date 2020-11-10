Ляшко обвинил главу НКРЭКУ в зарабатывании на энергетике

Повышением тарифов на передачу тока председатель НКРЭКУ убивает отечественную промышленность и прикрывает коррупцию на энергорынке, на которой зарабатывает. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" в программе "Время Голованова" глава Радикальной партии Олег Ляшко, пишет "Главком".

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По его словам, именно действия Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, является причиной нынешнего кризиса в энергоотрасли и значительной задолженности на энергорынке, для погашения которой сейчас регулятор повышает тарифы на передачу тока.

"За последний год они сделали все, чтобы добить украинскую энергетику – огромные долги, огромная коррупция, ручное управление, десятки тысяч людей, потерявших работу, закрыты украинские шахты, остановлены украинские станции – все это результаты их ручного управления", – рассказал Ляшко.

По мнению екс-нардепа, решения НКРЭКУ открыли возможности для злоупотреблений и спекуляций на энергорынке, и он считает, что председатель комиссии получает от этого выгоду.

"Сам председатель НКРЭКУ Тарасюк и его семья не страдают – они на этой коррупции зарабатывают. Сегодня главные, кто зарабатывают на энергетическом рынке, – это трейдеры. Трейдеры – это спекулянты... А почему трейдеры зарабатывают? Потому что родной брат председателя НКРЭКУ такой же трейдер. Он создает правила в интересах трейдеров, а его родной брат на этом зарабатывает", - пояснил Ляшко.

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Он отметил: повышение тарифов на передачу тока, которое делают для преодоления кризиса неплатежей на энергорынке, ударит по отечественной промышленности и обычных гражданах, которые заплатят за подорожание электроэнергии из собственного кармана.

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"Повышение тарифа на передачу электроэнергии – это все ляжет на карманы граждан. Потому что производители сразу повысят цены на конечную продукцию. За коррупцию НКРЭКУ, за коррупцию Тарасюка будут платить люди из своих копеечных зарплат, копеечных пенсий, копеечных сбережений", - подытожил Ляшко и добавил: правительство должно немедленно освободить весь нынешний состав НКРЭКУ, а их деятельность должны расследовать правоохранительные органы.

Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-час до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. В 2021 году цена вырастет еще раз, до 340 грн/МВт-час.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы, падению экономики. А глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

В свою очередь, ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку исков в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

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По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

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