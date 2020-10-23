Компания председателя НКРЭКУ Тарасюка получила от государства 132,5 млн грн, – ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады установила бизнес-интерес председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в компании "Трест Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет".

Реклама

Об этом сообщил член ВСК, народный депутат и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Мы установили, что руководитель НКРЭКУ, государственный служащий Тарасюк, кроме торговли электроэнергией, имеет бизнес-интерес в приближенной к энергетике сфере – рынке внешнего освещения", – сообщил Наливайченко.

По данным ВСК, до назначения в НКРЭКУ господин Тарасюк был акционером кипрской компании Deelack Investments Limited. Именно на эту компанию сейчас записан энергетический бизнес родного брата Тарасюка – ООО "Эф энд Эм Украина".

"Deelack Investments Limited владеет 9,16% акций ПАО "Трест Киевэлектромонтаж" – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия "Киевсвет". На протяжении последних лет ПАО "Трест "Київелектромнтаж", акциями которого опосредованно владел Валерий Тарасюк, получила государственный заказ на 132,5 (!) млн гривен", - сообщил экс-глава СБУ.

Реклама

По данным следственной комиссии, связи Тарасюка с компанией "Киевэлектромонтаж" на самом деле значительно больше, чем владение 9,16% акций. Производственное помещение компании в Киеве она арендует у структуры, которой сейчас управляет родной брат председателя НКРЭКУ.

Договор аренды, копию которого опубликовал Наливайченко, со сроком действия до 30 ноября 2020 года был подписан лично нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком.

В тренде Курс доллара в Украине топчется на месте, а евро подешевел

Более того, по данным ВСК, после назначения Тарасюка на должность члена НКРЭКУ в октябре 2019 года, ПАО "Трест Киевэлектромонтаж" получило новые подряды от государственных структур – в частности, от Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

"Собранные материалы с копиями документов передаем в правоохранительные органы. Подчеркиваю, собранных ВСК доказательств достаточно для того, чтобы немедленно отстранить Тарасюка от должности главы регулятора для полного и объективного расследования его "деятельности" ВСК продолжает работу, несмотря на сопротивление и угрозы со стороны руководства НКРЭКУ", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, в начале года в Верховной Раде была создана рабочая группа ВСК для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ.

Реклама

Также в ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора. Так, в начале октября НАПК начало проверку председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов, связанных с семейным энергетическим бизнесом.

Кроме того, ВСК установила факты регулярных посещений Тарасюком Российской Федерации после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, при том, что на тот момент он уже был государственным служащим.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама