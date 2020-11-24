Как быстро получить кредит в Украине: советами поделились в сервисе "Е гроши", промокод – внутри

Мало кто верит, что сегодня в Украине можно выгодно оформить небольшой кредит с хорошими процентами. Специалисты сервиса по микрокредитованию "Е гроши" поделились несколькими советами, как найти надежного кредитора и получить займ за считанные минуты.

Е Гроши: Как быстро получить кредит в Украине?

За последние пять лет на финансовом рынке Украины появилось множество компаний, которые предоставляют услугу быстрого кредитования в формате онлайн. Но далеко не каждая из них может отличиться качеством обслуживания и хорошей репутацией. Зачастую из 10 возможных сервисов лишь треть оправдывает ожидания украинцев в разрезе выгодности и скорости оформления заявки. Тем не менее, потенциальные заемщики все чаще начинают отдавать предпочтение именно МФО, поскольку их услугами могут воспользоваться даже заемщики с испорченной кредитной историей, что в обычном банке практически невозможно. Собственно, именно благодаря этому, а также по причине хорошо налаженной работы, можно мгновенно оформить кредитный договор и получить нужную сумму средств на любую карту украинского банка.

При оформлении кредита в режиме онлайн можно сэкономить свое время, ведь у клиентов пропадает необходимость посещать различные финансовые учреждения, собирать пакеты документов и ждать несколько дней, дабы получить желаемый результат в виде нескольких тысяч гривен кредита. Благодаря микрофинансовым организациям сегодня можно куда проще получить деньги, избегая многочисленных бюрократических процедур и очередей.

Как быстро оформить микрозайм на примере сервиса "Є гроші"

Первым делом потенциальный заемщик должен скачать специальное мобильное приложение (для Android или IOS) либо зайти на сайт сервиса. Также там можно почитать отзывы Е гроши, чтобы убедиться в качестве предоставления услуг. Далее необходимо пройти процедуру регистрации. Чтобы подать заявку на получение кредита после авторизации, потенциальный заемщик должен указать данные паспорта и ИНН, а также привязать любую карту украинского банка. Рассмотр заявки осуществляется в течение двух минут. В случае ее одобрения на карту клиента практически сразу зачисляется указанная заемщиком сумма. Сервис "Е гроши" предлагает кредиты от 700 грн до 7000 грн.

Процедура погашения микрозайма также максимально простая. Заемщик может вносить фиксированную сумму через отделения банков, через личный кабинет на сервисе, интернет-банкинг и любые платежные терминалы.

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Преимущества "Е гроши"

Минимальный процент отказов . Практически всем заемщикам сервис выдает кредитные средства. Исключением могут быть случаи, когда у клиента имеется просроченная задолженность по предыдущему кредиту в этой организации. Также стоит отметить, что при одобрении заявки сервис не учитывает наличие кредитов и задолженностей в других финансовых организациях. Многие специально берут займ, чтобы погасить основной долг в другом банке и таким образом избежать просрочки по кредитному договору.

. Практически всем заемщикам сервис выдает кредитные средства. Исключением могут быть случаи, когда у клиента имеется просроченная задолженность по предыдущему кредиту в этой организации. Также стоит отметить, что при одобрении заявки сервис не учитывает наличие кредитов и задолженностей в других финансовых организациях. Многие специально берут займ, чтобы погасить основной долг в другом банке и таким образом избежать просрочки по кредитному договору. Минимальное количество документов для оформления. В обычном банке от заемщика потребуют справку о доходе, свидетельство о браке и много других документов. В последнее время процедура оформления кредита в МФО упростилась еще сильнее, и микрозайм можно получить с помощью идентификации через BankID (если зарегистрированы в ПриватБанке, то это не составит никакого труда).

В обычном банке от заемщика потребуют справку о доходе, свидетельство о браке и много других документов. В последнее время процедура оформления кредита в МФО упростилась еще сильнее, и микрозайм можно получить с помощью идентификации через BankID (если зарегистрированы в ПриватБанке, то это не составит никакого труда). Возможность получить кредит 24/7. Заявки обрабатываются круглосуточно и все процессы автоматизированы. При одобрении заявки исключается вероятность субъективного принятия решения, поскольку всю информацию обрабатывает система и автоматически выдает ответ. Получить микрозайм можно в любое время дня и ночи, даже не выходя из собственного дома.

"Є гроші" – выгодный для украинцев сервис. С его помощью заемщики могут не только быстро получить кредит, но и погасить его на хороших условиях.

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