Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиков

Долгожданная дорогая покупка может обернуться разочарованием: поломка в первые же дни, брак или невозможность получить гарантийный сервис из-за того, что купленный потребителем товар оказался "серым" либо же вообще контрабандой. Радость от покупки превращается в изнурительный поиск справедливости: конфликты с продавцом, отказы сервис-центров и т. п.

Плохие новости для налоговых уклонистов и коррупционеров

Конец этому положит внедрение регистраторов расчетных операций (РРО или программных РРО), сообщает 24 канал. Потребитель при покупке получает чек, а электронная копия фискального чека хранится на серверах налоговой службы. Продавец несет полную ответственность за качество проданного им товара. Это защитит интересы 40 миллионов украинцев-потребителей. Дополнительными эффектами от внедрения РРО при продаже технически сложных и дорогостоящих товаров либо предоставлении услуг станет детенизация сферы торговли и защита украинских потребителей от контрабандных товаров.

В итоге ожидается повышение уплаты сборов на таможне при импорте многих товарных позиций — пропадет смысл завозить товары по схемам либо вообще в обход таможенного оформления. Дополнительным эффектом станет устранение коррупции, ведь использование схем при импорте позволяет обкрадывать бюджет, а также делает преступниками-коррупционерами ее служащих и бизнесменов. Страдают, конечно же, потребители и законный бизнес — честным продавцам трудно конкурировать с теми, кто продает "левые", более дешевые товары.

РРО и программные РРО установят все предприниматели, торгующие определенным перечнем технически сложной и дорогостоящей продукции, независимо от группы или масштабов оборота. Бесплатные программные РРО для установки на смартфоны, планшеты и другие гаджеты можно будет скачать с сайта налоговой — предпринимателям не нужно тратить деньги на покупку дополнительного оборудования.

"С 1 января 2021 г. использование РРО становится обязательным для физлиц-"единщиков" по отдельным рисковым видам деятельности – это продажа ювелирных изделий, текстиля, деятельность в сфере туризма, ресторанов, торговля в Интернете. Все эти отрасли, к сожалению, полностью находятся в тени, то есть завозится контрабанда – вся продукция реализуется на теневом рынке. Но с 1 января они фискализуются — государство будет контролировать расчетные операции таких предпринимателей", — рассказал о законодательных новшествах Даниил Гетманцев, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Вопреки распространяемым противниками внедрения РРО среди предпринимателей фобиям, обязательный фискальный контроль не коснется малого и микробизнеса. Использование РРО не обязательно для ФЛП первой группы (доход до 1 млн грн в год), для предпринимателей, которые рассчитываются в безналичной форме через банковские счета, и для производителей. Чтобы не появилась лазейка для дальнейшего дробления оборотов уклонистами через микро-ФЛП 1-й группы, обязанность использовать РРО введена для всех, кто торгует товарами или предоставляет услуги из четко установленного законом перечня.

Фобии среди предпринимателей о тотальном фискальном контроле распространяет лобби нечистых на руку крупных торговцев контрабандной электроникой и даже "левыми" медикаментами. На самом же деле внедрение РРО не коснется малого и микробизнеса. Для этого класса предпринимателей законодатель значительно упрощает и даже частично отменяет использование РРО в тех сферах, где нет рисков уклонения от налогов, продажи контрабанды и фальсификата.

Главным приоритетом внедрения РРО все же остается защита прав потребителей и контроль за рисковыми видами бизнеса.

Хорошие новости для законного и малого бизнеса

Новые правила контроля продаж технически сложной техники, товаров и дорогостоящих услуг, в первую очередь, создадут равные условия для ведения бизнеса. Разные уклонисты и схемщики не смогут создавать неравную конкуренцию продавцам, ведущим свою деятельность законно, ведь неуплата налогов позволяет получить определённое конкурентное преимущество. В дальнейшем это потребует и других комплексных мер: реформы таможни, деофшоризации бизнеса и распространения правил фискализации (РРО, в т. ч. РРО в смартфоне) при продаже товаров и предоставлении услуг.

С 1 апреля будущего года должны использовать РРО ФЛП 2, 3 и 4 групп — это значит, что при покупке дорогостоящего тура, ювелирки или бытовой техники каждый из нас получает гарантии качества и права на сервис.

/ Фото: Pixabay

В то же время законодатели решили отказаться от тотального контроля всех и вся. От обязательного использования РРО освободят малый и микробизнес, которые дают людям возможность просто заработать свой кусок хлеба: небольшие лавки и парикмахерские, мастерские, няни и гувернантки, а также множество других категорий. Законодатели добавили в Налоговый кодекс внушительный перечень видов деятельности, которые можно осуществлять без применения РРО при условии, что доход от торговли или услуг не превышает миллиона гривен в год, а площадь используемых помещений не более 60 квадратов для сел и 40 — для городов.

Эти правки предусмотрены законопроектом, который подготовлен комитетом Гетманцева к голосованию в зале Верховной Рады: он объединяет все наработки, призванные либерализировать и смягчить использование РРО, упростить систему учета и отчетности и даже отменить штрафы.

"Нет смысла контролировать магазин цветов площадью 30 кв. м – он просто не может заработать столько, сколько заработает магазин электроники площадью 100 квадратов. Но последний может превысить лимит денежного оборота и подать отчетность, в которой о таком превышении — ни слова. Мол, мы в пределах лимита работаем, а на самом деле остальная прибыль идет в обход налоговой и страдает государственный бюджет", — пояснил Гетманцев логику законодателей, которые решили освободить малый и микробизнес от использования РРО.

Подготовленный комитетом законопроект, имеющий номер 2645-д, разработан совместно с предпринимателями. Этот документ объединяет разрозненные нормы схожих законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, касающихся уточнения отдельных положений о применении регистраторов расчетных операций, — № 2645 и 2645-1. Комитет предложил свою версию изменений в законодательство, чтобы не терять время.

На доработку двух других документов и уже сейчас предоставить предпринимателям понятные условия ведения бизнеса в следующем году, дать время подготовиться к новшествам. Другие законопроекты содержали и прогрессивные нормы, и некоторые противоречия, из-за чего были подвергнуты критике Минфина, налоговой, иных парламентских комитетов. Проект комитета Гетманцева устраняет недочеты прочих законопроектов и при этом позволяет снизить давление на бизнес.

Например, РРО станут необязательны в сфере бытовых услуг: индивидуальное обучение (репетиторство), услуги по содержанию домашних животных (в т. ч. дрессировка и уход за ними), услуги рекламных и потребительских фото- и видеоработ, услуги по дизайну, реставрации произведений искусства и изготовлению произведений искусства по индивидуальному заказу. В сфере торговли от обязательного использования РРО освободят мелкие лавки и лоточников, продавцов б/у товаров, продуктов питания (кроме подакцизной продукции), товаров культурного назначения и для отдыха, торговцев цветами, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них, а также сувенирные лавки и торговлю изделиями народных мастеров.

Отмена бумажной отчетности и штрафов

Разработчики законопроекта № 2645-д отказались от штрафов за мелкие нарушения, которые могут возникать вследствие простых ошибок. Штрафы не будут применять из-за расхождения между отчетностью и фактическим объемом проданных товаров/услуг на 500 гривен. Этот порог повысили до 10 тысяч — здесь законопроект оперирует критерием "две минимальные зарплаты".

"Мы работали с реальными предпринимателями, — рассказал о разработке законопроекта Даниил Гетманцев. — Чтобы, с одной стороны, можно было продолжить процесс детенизации экономики и обеспечить дополнительные средства в бюджет, а с другой – сделать это максимально безболезненно для малого бизнеса. То есть мы смягчаем фискализацию бизнеса, чтобы он мог комфортно работать в сложных условиях, в которых сегодня оказалась наше государство и мир в целом. К этому решению мы пришли вместе, ведя диалог с бизнесом. По этой причине сейчас часть ФЛП мы будем освобождать от РРО".

По словам законодателя, вести тотальный контроль за деятельностью малого и микробизнеса, мелких торговцев и ремесленников не имеет смысла. "Налоговое администрирование малых ФЛП будет стоить государству дорого, а для самих ФЛП это будет слишком обременительно. Мы должны создать условия, чтобы малый бизнес спокойно развивался, обеспечивая людям занятость и доход. Государству не нужно тратить силы и средства на контроль за тем, кто не наносит вреда", — рассказал Гетманцев.

Законодатели учли и развитие технологий: из закона исключена норма об обязательной фиксации операций РРО на бумажных носителях. Максимум "цифры" и минимум бумаги: РРО и программные РРО будут в режиме реального времени обмениваться данными с сервером фискальной службы. Это позволит отменить ряд штрафных санкций для предпринимателей. Речь идет о штрафах за невнесение предпринимателем товаров в систему — достаточно фиксации при помощи РРО самого факта продажи. Также отменят штрафы за непредставление бумажной версии учета продаж — все данные синхронизируются с фискальным сервером и смысла в бумажной отчетности просто нет.

В бумажном виде останется только фискальный чек РРО для покупателя, ведь это защита для каждого из нас: мы получаем гарантии качества и легального происхождения товара, право на сервис или замену неисправных либо бракованных товаров.

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