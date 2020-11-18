Из-за повышения тарифа на передачу тока украинцев ждут проблемы с водоснабжением, – эксперт

Повышение тарифа на передачу тока вызовет проблемы в работе водоканалов, которые могут отключить от электроснабжения за долги, и украинцы останутся без воды. Об этом заявил директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь в комментарии 112.ua, пишет "Главком".

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"По сравнению с декабрем прошлого года стоимость электроэнергии для водоканалов выросла почти на 50%. Она является ключевой составляющей себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Несмотря на постепенное изменение структуры тарифа, применение энергосберегающих технологий, на электроэнергию приходится более 40% себестоимости", - пояснил Шкинь.

По его словам, очередное повышение тарифа на передачу тока может привести к отключению водоканалов от электроснабжения. Он напомнил, что предприятия и сейчас имеют значительные долги за потребленный ток из-за низкого тарифа на свои услуги и снижения уровня оплат от населения, а рост затрат на электроэнергию значительно ухудшит их положение.

"К сожалению, водоканалы снова становятся заложниками ситуации. Учитывая уменьшение реализации услуг, ухудшение платежеспособности потребителей, водоканалы не в состоянии рассчитываться по своим обязательствам, но не оказывать услуги не имеют права. Законодательно на период карантина был установлен запрет на отключение водоканалов от электроснабжения, но эта норма действовала всего несколько месяцев, после чего была отменена: водоканалы снова стали отключать за старые долги, это наблюдалось в Павлограде и Марганце", - рассказал Шкинь.

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Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час.

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Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленников является очень непродуманным шагом, ведь это создаст дополнительную нагрузку на промышленность и население.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что после повышения тарифа на электроэнергию в Украине подорожает проезд в городском электротранспорте и железной дорогой.

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