Из-за отмены "зеленых" тарифов могут пострадать 25000 украинцев

Если Конституционный Суд отменит "зеленые тарифы", владельцы домашних электростанций останутся ни с чем

В случае отмены Конституционным Судом "зеленых" тарифов 25 тысяч украинцев, которые поставили солнечные электростанции на крыше, около 400 мелких бизнесменов и крупный бизнес понесут финансовые потери.

Реклама

Об этом заявил в эфире канала "Украина 24" член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко.

"Если сейчас Конституционный Суд отменяет, это значит, что более 25 тысяч украинцев, которые поставили эти домашние электростанции, останутся ни с чем. Это значит, насколько я помню последние цифры, там было 618 мегаватт они поставили на своих крышах, и это стоило около 600 миллионов евро. То есть, вот все эти инвестиции приобретут статус того, что называется подвешенные активы", – пояснил Зинченко.

Он также отметил, что отмена "зеленых" тарифов поставит под удар около четырех сотен мелких бизнесменов, построили малые электростанции.

"Около 400 – это производители электроэнергии, которые являются мелкими, то есть те, кто владеет малыми электростанциями, менее 1 мегаватта. Конечно, их это тоже заденет. И, в отличие от крупных производителей, в отличие от разного рода международных компаний, которые зашли в Украину, и у них есть финансовая потуга, для этой мелкоты – это по сути означает полное разрушение. Это разрушение их бизнес-модели", – сказал Зинченко.

В тренде Зеленский подписал закон о поддержке детей с инвалидностью: сколько будут платить

Реклама

Кроме того он добавил, что существует месячные и двухмесячные долги за произведенную электроэнергию просьюмерами и мелкими бизнесменами.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов Конституционный Суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесмена Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

16 сентября крупнейшие ассоциации отрасли ВИЭ (Ассоциация возобновляемой энергетики Украины, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины, Европейско-Украинское энергетическое агентство) заявили об объединении усилий для того, чтобы подтвердить законность действия зеленого тарифа в Украине и защитить отрасль.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама