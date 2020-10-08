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Историческое соглашение: 100% украинских товаров получат доступ на британский рынок

8 октября, 22:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

После вступления соглашения в силу произойдет полная либерализация товаров и услуг

Торговое соглашение между Украиной и Великобританией обеспечит нашей стране преференции на британском рынке и станет важной составляющей развития взаимовыгодных отношений между странами.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По окончании переходного периода Brexit квотирование по некоторым товарам увеличится c 13 до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт в Великобританию. Кроме того, условия доступа к рынку Великобритании и ЕС будут быстро расширены, ведь пересмотр соглашения состоится уже в 2022 году, заявил замминистра экономики Тарас Качка.

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Кроме того, после вступления соглашения в силу произойдет полная либерализация 98% товаров и услуг между Украиной и Соединенным Королевством, а с 2023 для Киева либерализуют оставшиеся два процента. Украина получит более сокращенный срок для пересмотра торговых положений соглашения (два года после вступления в силу) по сравнению с Соглашением об ассоциации.

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Напомним, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Борис Джонсон подписали историческое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Все подробности в спецтеме Brexit

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товары торговля Великобритания соглашение Владимир Зеленский Минэкономики Соглашение об ассоциации с ЕС Brexit Тарас Качка

Источник: Сегодня

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