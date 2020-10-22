Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение

После перехода Нагорного Карабаха под контроль Баку, в регионе можно будет реализовать различные социально-экономические проекты.

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Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью японской газете Nikkei, которое цитирует информагенство APA.az.

По его словам, этот месседж неоднократно направлялся бывшим президентам и правительствам Армении через сопредседателей Минской группы, но был отвергнут.

"Сегодня люди в Нагорном Карабахе живут в бедности. Вы знаете, там полная безработица, бедность и инфраструктура разрушена. Мы были готовы инвестировать", – говорит Алиев.

По его словам, условием вложения средств в Карабах был добровольный уход Армении из региона. Сегодня же, когда Баку силой возвращает контроль над территориями, помощь все равно будут оказывать – и армянам, живущим в Нагорном Карабахе, и азербайджанцам, которые вернутся, чтобы восстановить эту территорию.

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"Однако, если Армения предпримет конструктивные шаги и покинет эти территории, конечно, мы откроем все коммуникации. Я также слышал о позиции турецкого правительства, что они откроют коммуникации, если Армения освободит свои территории. Тогда ситуация на Южном Кавказе полностью изменится", – считает президент.

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В качестве примера он привел сотрудничество Азербайджана и Грузии: "Посмотрите, сколько проектов мы реализовали вместе, транспортировка нефти, транспортировка газа, транспортировка электроэнергии, железнодорожное сообщение, Баку – Тбилиси – Карс, Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум, TANAP и многие другие проекты. На мой взгляд, Азербайджан является первым или вторым по величине инвестором в Грузии наряду с Турцией".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Алиев дал Еревану сигнал: референдума в Карабахе и "второй Армении" не будет.

Также сообщалось, что Алиев назвал Еревану условие прекращения военных действий в Карабахе.

Смотрите, как выглядит освобожденный город Физули:

Видео: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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