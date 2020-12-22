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Импорт электроэнергии из России и Беларуси угрожает энергетической безопасности, – ПЭАУ

22 декабря, 14:56

Инна Бабур Инна Бабур

Ассоциация считает, что снятие запрета на импорт тока из РФ и Беларуси повредит национальным интересам Украины

Снятие запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси противоречит национальным интересам и ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины.

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Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.

"Страна хорошо помнит, какое возмущения и вред нанес импорт электроэнергии осенью прошлого года из России. Ассоциация считает, что снятие запрета на импорт э/э из РФ и Беларуси повредит национальным интересам государства и в целом является угрозой украинской энергетической безопасности", – говорится в заявлении ассоциации.

В ПЭАУ убеждены, что поставка дешевого тока в перспективе может привести к зависимости энергосистемы Украины от графиков поставок из России и Беларуси одновременно с ростом профицита мощностей по генерации внутри нашего государства.

"Ассоциация выступает за диверсификацию поставок электроэнергии, но не за счет поставок из страны-агрессора. Путь Украины к либерализации рынка электрической энергии лежит через присоединение ОЭС к общеевропейской сети", - заявили в ассоциации.

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Кроме того, по оценкам ПЭАУ, в рамках евроинтеграционного вектора Украина должна обеспечить проведение скоординированных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередач, что упростит доступ к рынку для участников из сопредельных государств – членов ЕС.

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Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт-ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

В декабря 2020 года НКРЭКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК "Укрэнерго" продало доступ к межгосударственным электросетям для импорта из Беларуси в течение 2021 года.

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