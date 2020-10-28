Українська
$ 28,37
33,56
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Гордон о вердикте суда по "Роттердам+": никакие инвесторы в Украину не придут

28 октября, 14:13

Инна Бабур Инна Бабур

ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о его закрытии

Украина не может рассчитывать на приток иностранных инвестиций, пока украинские суды будут в зависимости от ситуации принимать взаимоисключающие решения. Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Украина24", комментируя неожиданную отмену судом решения о закрытии дела "Роттердам+".

Реклама

"Пока суды будут принимать решения, а потом отменять их фактически – к нам не придут никакие инвесторы. Ни один инвестор, давайте станем на их место, увидим, что у нас вытворяют суды, никогда не будет вкладывать деньги в Украину", – прокомментировал Гордон.

Накануне Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В тренде
Инфографика. Деньги из COVID-фонда тратят на дороги и социалку

В сентябре этот же суд признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Реклама

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016 – 2019 гг. для определения рыночной цены угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она была основана на принципе импортного паритета и рассчитывалась как индикативная цена угля на европейском рынка плюс стоимость доставки в Украину. Аналогичная формула применяется до текущего момента для определения цены на природный газ для населения: цена на газовых биржах в Европе плюс доставка в Украину. Этот принцип прописан в Меморандуме с МФВ, подписанном президентом Владимиром Зеленским.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд инвесторы Дмитрий Гордон ВАКС Роттердам+
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложение
Инвестиции в обмен на Карабах: Баку сделал Еревану предложениеЭкономика
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммы
Медикам в Украине повысят зарплаты: Зеленский озвучил суммыЭкономика
Эксклюзивное видео
Эксклюзивное видео "Сегодня": что на самом деле добавляют в пельмениДругие новости
МВФ назвал условия выделения нового транша Украине
МВФ назвал условия выделения нового транша УкраинеЭкономика
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?
Мошенники шлют украинцам SMS и письма о крупных выигрышах. Как работает схема?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять