Гордон о вердикте суда по "Роттердам+": никакие инвесторы в Украину не придут

ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о его закрытии

Украина не может рассчитывать на приток иностранных инвестиций, пока украинские суды будут в зависимости от ситуации принимать взаимоисключающие решения. Такое мнение озвучил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Украина24", комментируя неожиданную отмену судом решения о закрытии дела "Роттердам+".

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"Пока суды будут принимать решения, а потом отменять их фактически – к нам не придут никакие инвесторы. Ни один инвестор, давайте станем на их место, увидим, что у нас вытворяют суды, никогда не будет вкладывать деньги в Украину", – прокомментировал Гордон.

Накануне Высший антикоррупционный суд неожиданно пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления.

Такое решение суд принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов. По утверждению адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление со стороны заявителя.

В сентябре этот же суд признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные за 3,5 года материалы следствия. Тогда суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

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Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016 – 2019 гг. для определения рыночной цены угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она была основана на принципе импортного паритета и рассчитывалась как индикативная цена угля на европейском рынка плюс стоимость доставки в Украину. Аналогичная формула применяется до текущего момента для определения цены на природный газ для населения: цена на газовых биржах в Европе плюс доставка в Украину. Этот принцип прописан в Меморандуме с МФВ, подписанном президентом Владимиром Зеленским.

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