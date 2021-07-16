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Ферросплавный завод попросил суд привлечь на свою сторону НАБУ в попытках оспорить закрытие "Роттердам+"

16 июля 2021 14:58

Ирина Ненько Ирина Ненько

Адвокат НЗФ попросил суд разрешить детективам НАБУ принимать участие в судебном процессе на стороне истца

Адвокаты Никопольского завода ферросплавов попросили Высший антикоррупционный суд привлечь на свою сторону детективов НАБУ при рассмотрении их иска против закрытия дела "Роттердам+".

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Об этом на заявил адвокаты НЗФ во время заседания ВАКС 16 июля, передает корреспондент, присутствующий в зале суда.

Адвокат попросил суд разрешить детективам Самойленко и Романюку вместе с ним принимать участие в судебном процессе на одной стороне в качестве истца.

Такие действия представителей Никопольского ферросплавного завода могут свидетельствовать о полной координации действий детективов и адвокатов ферросплавных заводов.

Ранее СМИ сообщали, что НАБУ фактически приостановили расследование дел "Приватбанка", "Укрнафты" и Госавиаслужбы, в которых фигурировали компании и должностные лица, аффилированные с этими заводами.

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Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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