Эпоха нефти подходит к концу. 5 главных тезисов свежего прогноза ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК обнародовала новый долгосрочный прогноз. Картель признал, что для развитых стран эпоху нефти можно считать законченной. Но ожидания все равно оптимистичные – пик спроса на черное золото еще впереди, а обеспечат его развивающиеся страны (к их числу, к слову, относится Украина).

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Об этом сообщили аналитики CNBC, которые ознакомились с материалами ОПЕК. Сайт "Сегодня" приводит пять главных тезисов прогноза.

1. Спрос на нефть достигнет пика в обозримом будущем. Если до коронакризиса, в 2019 году, он составлял 99,7 млн б/с, то в 2030-м вырастет до 107,2 млн б/с, к 2040-му показатель достигнет 109,3 млн б/с, а к 2045-му снизится до 109,1 млн б/с. Другие аналитики дают менее оптимистичные прогнозы. Например, в BP считают, что пик спроса на нефть уже наступил, а в Royal Dutch Shell – что он будет в начале, а не в конце 2030-х.

2. Мировые потребности в первичных энергоресурсах в целом вырастут на 25%. Это произойдет за счет роста населения c 7,7 млрд сейчас до 9,5 млрд в 2045 году и удвоения мирового ВВП (до 258 трлн с 121 трлн долларов в 2019 году). Главными первичными энергоресурсами и в середине XXI века останутся нефть (27%), газ (25%) и уголь (20%).

3. Рынок вернется к докризисному уровню в 2022 году. Но только при условии, что коронавирус возьмут под контроль в 2021-м.

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4. Весь рост спроса на нефть до 2025 года придется на развивающиеся страны. В них потребление нефти за этот период вырастет на 5 млн б/с, до 56,9 млн б/с.

5. В развитых странах эпоха нефти заканчивается. "Спрос на нефть в ОЭСР, вероятнее всего, не восстановится до уровней 2019 года и после падения и взлета в 2020 и 2021 годах и от небольшого роста перейдет к снижению к концу среднесрочной перспективы", – говорится в прогнозе. Например, в Европе разовьется мощная отрасль водородного топлива, а мировой автопром в 2045 году будет выпускать 27% электромобилей.

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Цены на нефть сейчас

Котировки эталонных сортов нефти 9 октября выросли на фоне нового прогноза ОПЕК, а также в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, и забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии. Несмотря на небольшое падение цен, рынок завершает неделю уверенным ростом.

Как свидетельствуют данные Investing, к 09:55 по киевскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 43,18 доллара за баррель, что на 0,16 доллара (-0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник Brent стоила меньше 40 долларов за баррель.

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Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,14 доллара (0,34%), до 41,05 доллара за баррель. Еще в начале недели стоимость WTI была ниже 37 долларов за баррель.

Как сообщалось, эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

Напомним, 20 апреля 2020 года вошло в историю рынка черного золота как день, когда финансовые обязательства на поставки – фьючерсы на нефть – упали в цене ниже нуля. Что, по сути, означало: продавцы должны доплачивать покупателям за то, чтобы те забрали у них обязательства по поставкам добытой нефти. В рамках весенней сделки ОПЕК+ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с в сутки.

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