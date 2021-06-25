ЕБРР и Энергосообщество раскритиковали налоговый законопроект за пункт об акцизе на зеленую энергию

Введение акциза на производство тока из ВИЭ в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам по интеграции ENTSO-E, заявили международные организации

Фото: saee.gov.ua

Вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

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Об этом говорится в письме Европейского банка реконструкции и развития, Черноморского банка торговли и развития, Нидерландской финансовой компании развития, Института финансирования развития, а также Секретариата энергетического сообщества в адрес главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, сообщает "РБК-Украина".

"Мы хотели бы обратить ваше внимание на этот вопрос, потому что предлагаемое введение акцизного налога с 1 июля 2021 года независимо от его ставки будет нарушать стабилизационную оговорку, регулирующую договоренности с производителями возобновляемой энергии в соответствии с Законом №810 от 1 августа 2020 года", – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что иностранные инвесторы уже инициировали один крупный международный арбитражный иск против Украины за ретроактивное сокращение "зеленых" тарифов, гарантированных законом, и что любые дальнейшие односторонние изменения в законодательстве, направленные на введение или повышение налогов, скорее всего, приведут к дополнительным денежным искам Украины о компенсации.

"Правительство Украины путем подписания Меморандума о взаимопонимании с двумя ассоциациями производителей возобновляемой энергии под эгидой Секретариата Энергетического сообщества в июне 2020 года обязалось, что "Государственные органы Украины обязуются в пределах своей компетенции принять все необходимые меры по недопущению принятия соответствующими государственными органами Украины законов и других нормативных актов, ухудшающих условия хозяйственной деятельности производителей ВИЭ, в частности, путем введения дополнительных налогов, сборов, штрафов, снижения FiT и т. д.", - напоминают международные организации.

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По их словам, в течение прошлого года энергетический сектор Украины находился в состоянии потрясений, продолжающегося кризиса платежей, что привело к постоянному накоплению непогашенной задолженности перед производителями возобновляемой энергии в размере 17,8 миллиарда гривен по состоянию на 30 апреля 2021 года.

"Акцизный налог на производителей возобновляемой энергии будет еще больше дестабилизировать энергетический сектор и нанесет ущерб инвестиционной привлекательности и репутации Украины", – подчеркивается в письме.

Организации добавляют, что переход Украины к низкоуглеродным технологиям требует долгосрочной дорожной карты для замены со временем традиционных генерирующих мощностей, учитывающей также последствия интеграции ENTSO-E, и инвестиции, необходимые для хранилища, гибких резервных мощностей и сетей.

"С учетом вышеизложенного, а также критически важной роли возобновляемых источников энергии для энергетической безопасности и энергетической независимости Украины и ее способности достичь климатических целей, таких как обязательства Украины по Парижскому климатическому соглашению (как включено в определяемый на национальном уровне вклад Украины), и достичь углеродной нейтральности путем 2060, призываем вас учитывать это при рассмотрении данной инициативы Верховной Радой", - подытожили организации.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

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При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В середине июня стало известно, что акции норвежской компании Scatec Solar, которая, в частности, имеет активы в Украине, потеряли в цене 10% из-за того, что в Украине не решается проблема накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также инициируются дополнительные законодательные изменения – введение акцизного сбора, которое является нарушением гарантий государства перед инвесторами.