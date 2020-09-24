ЕБРР дал прогноз на падение экономики Украины: Не хуже Великобритании и Германии

Вызванное коронакризисом падение экономического уровня в Украине не является критическим и достигает 4,5%, по подсчетам ЕБРР. Официальную статистику и прогнозы Европейский банк планирует обнародовать в начале октября, когда будет собрание акционеров.

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Об этом заместитель директора ЕБРР в Украине Ирина Новикова заявила на львовском Деловом форуме, сообщает Укринформ.

"Если посмотреть на карту мира, где произошли изменения в экономике от пандемии, то ситуация в развивающихся странах ничем не хуже, чем в развитых, таких как Англия или Германия. Пока что, по нашим подсчетам, падение экономики в Украине составляет около 4,5%, к концу года может вырасти до 5,5%. Но наши прогнозы – оптимистичные. Мы считаем, что в следующем году экономика в государстве будет восстанавливаться, так как для этого есть все факторы развития", – сказала Новикова.

В тренде Доллар в Украине подорожал до нового годового максимума

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, серьезно ударил по экономике европейских стран. Так, экономика Германии побила рекорд падения с 1970 года.

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Также напомним, в июне МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год с -7,7% до -8,2%. Ухудшение прогноза МВФ также коснулось и следующего года. Фонд ожидает, что в 2021-м украинская экономика покажет рост не на 3,6%, а всего на 1,1%. В 2022 году МВФ рассчитывается на 3% рост украинского ВВП.

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