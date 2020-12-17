ДТЭК считает заявление НАБУ политически мотивированной провокацией

ДТЭК продолжит защищать честь и достоинство компании и сотрудников в рамках украинского и международного права

Распространенная информация с официальных ресурсов НАБУ о якобы записи разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК является политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам+", сообщает на своем сайте компания ДТЭК.

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1. Топ-менеджмент и сотрудники ДТЭК никогда не участвовали в переговорах или принятии решений о назначении кого-либо на государственные должности. Все взаимодействие с руководителями отрасли и госорганов всегда велось исключительно в рамках закона и согласно наивысшим стандартам комплаенса внутри компании.

2. ДТЭК всегда будет поддерживать конструктивное взаимодействие с профессиональными государственными руководителями, которые работают исключительно на интересы отрасли и государства. Почти год в профильном министерстве нет руководителя, идет бесконечное обсуждение различных назначений на позиции министра и его заместителей, отрасль становится фактически неуправляемой. В данной кадровой чехарде и глубочайшем энергетическом кризисе, обвинения компании являются безответственной провокацией с целью скрыть собственный непрофессионализм. Детективы решили сделать сенсацией многочисленные переговоры топ-менеджеров ДТЭК с представителями стран – партнеров Украины, международных организаций, инвестиционных фондов о ситуации в энергетике и путях выхода из кризиса. ДТЭК провел более 10 различных брифингов, где всегда первым стоял вопрос антикризисного управления и профессионального руководства отраслью. К сожалению, возможные оценочные суждения и комментарии были перекручены детективами для продолжения безосновательных обвинений и публичного давления на компанию.

В деле "Роттердам+" ДТЭК был вынужден более года защищать честь, репутацию и свободу своих сотрудников, которые публично обвинялись в незаконных действиях. Более того, их свобода была ограничена безосновательно, а их репутации нанесен незаслуженный урон.

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В августе дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП. В сентябре правомерность этого решения была подтверждена решением Высшего антикоррупционного суда, которое вступило в законную силу. Также ВАКС отклонил требования НАБУ о замене прокурора. Законность формулы "Роттердам+" была признана комплексными экспертизами и десятками исследований украинских и международных институтов и аудиторов.

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После полного провала следствия в НАБУ противники компании перешли к провокациям и медиаатакам через сомнительных экспертов, мотивированных политиков, СМИ с низкими стандартами верификации информации. Заявление детективов НАБУ является примером непрофессионального, неэтичного поведения при полном отсутствии юридических аргументов. Несмотря на политическое и публичное давление, ДТЭК продолжит активно защищать честь и достоинство компании и сотрудников всеми законными методами в рамках украинского и международного права.

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