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ДТЭК Энерго отремонтировал 19 блоков на своих ТЭС для стабильной работы энергосистемы во время отопительного сезона

19 ноября, 12:37

Инна Бабур Инна Бабур

До конца года энергетики планируют отремонтировать еще 7 блоков

Для того чтобы не было сбоев в работе энергосистемы в осенне-зимний период и в домах украинцев стабильно были свет и тепло, ДТЭК Энерго готовит теплоэлектростанции к безаварийной и надежной работе. На всех восьми теплоэлектростанциях компании энергетики проверяют оборудование и выполняют ремонты.

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Ремонт на ТЭС ДТЭК Энерго

Ремонт на ТЭС ДТЭК Энерго

На сегодня ремонты выполнены на 19 энергоблоках. До конца года энергетики планируют отремонтировать еще 7 блоков. Кроме того, на ТЭС готовят вспомогательное оборудование, делают профилактику гидротехнических сооружений, проверяют средства автоматики, готовят здания и сооружения к минусовой температуре.

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"ДТЭК Энерго – компания, которая действует в интересах страны. Наша ключевая задача – обеспечить стабильное энергоснабжение Украины и теплоснабжение в регионах. Поэтому мы ремонтируем блоки и накапливаем уголь на складах. Благодаря этому в осенне-зимний период в энергетической системе не будет сбоев и коллапсов, а в домах украинцев будут свет и тепло", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

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Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода на складах теплоэлектростанций ДТЭК Энерго накопили почти 2 миллиона тонн угля.

Кроме вклада в стабильную работу энергосистемы Украины ТЭС ДТЭК Энерго обеспечивают теплоснабжением более чем 50 000 домовладений в городах и поселках, где расположены теплоэлектростанции компании. Отопительный сезон в этих населенных пунктах уже начался. Запуск тепла осуществлялся согласно решений сессий городских и поселковых советов на основании показателей температуры воздуха в конкретном регионе.

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